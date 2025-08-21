Šokujúce ODHALENIE Jana Bendiga: Mama ĽUTUJE, že ma prihlásila do SuperStar!

BRATISLAVA - Na obrazovky televízie Markíza sa po rokoch vracia aj obľúbená spevácka šou SuperStar. Jednou z najžiarivejších hviezd, ktorá z predchádzajúcich ročníkov vzišla, je český spevák Jan Bendig (31). Jeho mama však prekvapivo ľutuje, že ho tam v minulosti prihlásila. A takýto má na to dôvod!
Písal sa rok 2009, kedy televízia Markíza v spolupráci s českou Novou, spustila prvú Česko Slovenskú SuperStar. V tom čase o titul víťaza bojovali mená ako Miro Šmajda, Dominika Stará, Monika Bagárová či Ben Cristovao. Na prvom mieste sa vtedy umiestnil Martin Chodúr... No a tesne pod stupienkami víťazov, na štvrtom mieste sa vtedy umiestnil Jan Bendig.
Jan Bendig opísal typickú RÓMSKU SVADBU: Uff, a táto tradícia... Na Slovensku ju ešte dodržiavajú!
Spomedzi finalistov však patrí k tým, ktorí sa v hudobnom priemysle presadili najviac. Kalendár má plný, vydáva jednu pieseň za druhou, oznamuje spolupráce s veľkými menami. Dokonca vypredal koncert v O2 Universum. Jeho úspech má však aj tienistú stránku... A spevák priznal, že jeho mama po rokoch ľutuje, že ho do speváckej šou ako 15-ročného prihlásila.
„Moja mama ľutuje, že ma prihlásili do SuperStar, pretože bez toho by som tu s vami teraz ani nebol. A stále hovorí: "Ja toho ľutujem, že sme ťa tam dali", pretože nie som doma, netrávim s nimi veľa času. Raz za mesiac za nimi prídem...“ priznal pre Topky.sk Bendig. „Ale samozrejme sú pyšní sú hrdí, pýšia sa všade, keď idú niekam - to je môj syn, to je môj syn. Stále mi mama hovorí. Takže mám z toho radosť, samozrejme, že oni majú radosť,“ dodal.
Svojim rodičom by z vďaky za to, čo preňho celý život robili, chcel dať dar a splniť im veľký sen. Čím by sa im chcel odmeniť, sa dozviete z rozhovoru nižšie.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%