SuperStaristu v zahraničí OKRADLI: Skočila naňho, schmatla PENIAZE a utiekla!

THAJSKO - Hoci letné prázdniny máme dávno za sebou, niektorí si svoje letné dovolenky nechali až na september. Cestovanie a spoznávanie nových kultúr miluje aj bývalý superstarista a obľúbený spevák Jan Bendig (31). Zo zahraničia si však odniesol aj jednu nepríjemnú skúsenosť - okradli ho. Skočila naňho, schmatla peniaze a utiekla!
Mnohí sa zhodnú na tom, že investovanie do zážitkov je tá najlepšia investícia. A cestovanie a spoznávanie nových kultúr medzi to jednoznačne patrí. Súhlasil by aj známy superstarista a obľúbený spevák Jan Bendig. Ten počas prázdnin chcel vycestovať do Spojených štátov amerických, no pracovná vyťaženosť mu napokon plány prekazila.
Z ciest má však aj veľa zaujímavých príhod. Začiatkom roka sa napríklad v zahraničí stal aj obeťou krádeže. „V januári sme boli v Thajsku a okradla ma tam opica. Ale to bola taká drzá opica. Ja som mal takú ťašku cez seba, otvorenú, pretože som práve vyťahoval také dva banány, aby som im ich dal. Tak som ich tam krmil... A jednu opicu som kŕmil, kľakol som si a zozadu na mňa skočila opica,“ opísal Bendig.
„A ja som nevedel, čo mám robiť - či mám utekať, či ma napadne, tak som mal rešpekt. A ona mi začala ťahať tú tašku. Lenže ja som si neuvedomil, že ju mám otvorenú. Takže ona mi odtiaľ vybrala veci a rozhádzala,“ opísal spevák s tým, že potom schmatla peniaze a utiekla. O koľko peňazí prišiel a ako zareagoval, sa dozviete z rozhovoru nižšie!
