(Zdroj: Ján Zemiar/Profimedia)

Ide mu karta! Spevák Jan Bendig sa dostal do povedomia vďaka účasti v Česko Slovenskej Superstar. Dnes žne jeden úspech za druhým, čo dokázal aj nedávny koncert v pražskej O2 aréne, pýši sa knižnou novinkou Monastir a spokojný je dlhé roky aj v súkromí po boku partnera Lukáša. A hoci dnes prežíva šťastné obdobie, na kauzu, ktorá mu na dlhý čas strpčovala život len tak skoro nezabudne. „To bolo strašné, keď si na to spomeniem... Pre mňa to bolo tak zvláštne obdobie, že som mal po tom všetkom chuť so všetkým skončiť, lebo sa ukázalo, že ľudia, ktorí ma celý čas tľapkali po ramene si mysleli, že som si to celé vymyslel a otočili a mi chrbtom,“ prezrádza so sklamaním v hlase spevák, ktorý si práve vďaka spomínanému incidentu urobil poriadok v priateľoch.

Nepríjemná situácia ho však nezložila na kolená, práve naopak. Jan sa rozhodol zabojovať a všetkým dokázať, aká bola pravda. Fanúšikovia ho podržali a stoja pri ňom dodnes, čoho dôkazom bol aj koncert v spomínanej O2 aréne. Napriek úspechom, ktoré sa mu podarilo dosiahnuť na hudobnej scéne sa však špekulovalo aj o tom, že celý incident mohol mať rasistický podtón. Bývalý superstarista však túto teóriu odmieta.Žiaľ ani on sa sem-tam nevyhne hejtom a na svoju adresu si vypočuje naozaj všeličo. O to viac sa teší z jednej veci, ktorú považuje za osobné víťazstvo!

Jan Bendig prehovoril o kauze s MÚKOU a RASIZME: Odkaz pre neprajníkov! (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)