Smutný pohľad na seriálovú hviezdu: Spadla na úplné dno... Rozpredáva svoje veci!

LONDÝN - Ani roky pred kamerou v obľúbenom seriáli nie sú zárukou, že sa budete mať dobre. Smutným dôkazom je britská herečka Cheryl Fergison (60), známa najmä z legendárneho britského seriálu EastEnders, ktorý je v Anglicku veľkým fenoménom.
Herečka vo svojej novej knihe otvorene priznala, že doplatila na slepú dôveru. Roky si myslela, že jej účtovník spravuje financie, no v skutočnosti ju pripravil o všetky úspory. „Päť rokov som mu platila. Päť rokov inkasoval moje peniaze a nezaplatil ani libru na daniach. Všetko, čo som si vybudovala a za čo som pracovala, bolo preč,“ opisuje Cheryl. Dodala, že slovo nenávisť nepoužíva často, ale v tomto prípade bolo presné: „Je to silné slovo, ktoré sa nedá vziať späť, no ja som ho naozaj nenávidela.“
Fergison priznala, že pád na dno bol o to horší, že ju ľudia stále považovali za bohatú hviezdu. „Keď ste slávni, všetci si myslia, že máte peniaze. Nevedia si predstaviť, že zápasíte s prečerpanými účtami, pôžičkami a nezaplatenými faktúrami. Ale presne tam som sa ocitla,“ hovorí úprimne. Herečka účinkovala v 386 epizódach EastEnders, no v roku 2017 jej postavu tvorcovia zabili. Odvtedy sa jej nepodarilo získať stabilnú hereckú prácu a jej finančná situácia sa zhoršovala.
Zúfalstvo ju napokon priviedlo až na bleší trh v Blackpoole, kde predávala svoje oblečenie. Na zemi mala rozloženú deku s kúskami oblečenia a niektoré zavesila aj na svoje auto. S predajom jej pomáhal syn Alex Saddiqi, ktorý ju pri tom povzbudzoval. Cheryl predávala veci za symbolické ceny – tri kusy za jednu libru. Ľudí však viac než oblečenie lákalo stretnutie so známou tvárou – mnohí si prišli len urobiť selfie.