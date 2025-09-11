Herec Darius Koči o stretnutí s nebohým Bednárikom: Predpovedal mu budúcnosť?!

BRATISLAVA - Dárius Koči na Muzikálovom festivale Jozefa Bednárika nemohol chýbať. Nielenže je súčasťou generácie, ktorá jeho tvorbou žije, ale režiséra, ktorý sa zapísal do histórie slovenského divadla, mal možnosť aj osobne stretnúť. A dnes priznáva: Bolo to jedno z najzásadnejších stretnutí jeho života!
Na legendárneho Bednárika má Dárius Koči nezabudnuteľné spomienky. „Zažil som ho na šansónovom večere... aj som s ním mal stretnutie ohľadm pesničky. A sranda je, že vtedy mi vybral Františka Krištofa Veselého – že ho vo mne vidí a že ja budem raz ako on,“ povedal herec, ktorý túto víziu dnes doslova žije: postavu Veselého hrá v divadle.
Ako tvrdí, skúsenosti s legendárnym režisérom boli silné, aj keď sa nevyhol ani jeho prísnosti. „Pamätám si skúšky, ako ma všetko učil. Jedenkrát bol veľmi prísny, ale to som pokašľal – bol som mladý a pamätám si, ako vybuchol. A potom ma objal, že to nemyslel vážne. Nakoniec sme mali pekný vzťah.“ Bednárik, známy svojou náročnosťou, na javisku netoleroval chyby. „Mal rád výraz – a doteraz sa toho držím. Keď spievam, snažím sa dodať herectvo aj emóciu, aby divák mal zážitok.“
Možno aj vďaka tomu dnes patrí Dárius Koči medzi stálice muzikálovej scény, no všetko sa začalo doma. Inšpiráciou mu bola staršia sestra, ktorá sa rozhodla študovať operný spev. „A ja som si povedal – čo by som robil ja? Začal som počúvať muzikály a povedal som si, že raz chcem byť takto. Janko Slezák bol môj veľký vzor – a nakoniec sme si spolu aj zahrali a sme veľkí kamoši.“ Dnes Darius spieva aj svojej priateľke, pričom si texty prispôsobuje podľa toho, aký má deň. „Pre mňa je to rozospievanie, pre ňu zážitok,“ prezrádza so smiechom herec. A hoci jeho partnerka nie je zo sveta šoubiznisu, do hereckej bubliny zapadla vcelku bez problémov. Čo však romantické či dokonca intímne scény na pľaci či v divadle? Neprekážajú jeho kráske? Koči priznal, ako to naozaj je!