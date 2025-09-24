Zvláštne MANÉVRE Belohorcovej manžela: Po obvinení z NEVERY sa zbavil ich spoločnej realitky

TENERIFE - Nad manželstvo Zuzany Belohorcovej a Vlasta Hájka sa zmráka. Po obvineniach z nevery sa podnikateľ rozhodol, že svoje spoločné podnikanie s manželkou, realitnú kanceláriu na Tenerife, predá. A tak sa aj stalo...
Ako informoval denník Blesk, Hájek sa rozhodol predať firmu dvom mladým podnikateľom, Jiřímu Gavendovi a Petrovi Mlčochovi. A to nie je všetko – noví majitelia sú už jedinými spolumajiteľmi kancelárie. Zatiaľ čo Hájek už na webe realitky nefiguruje, jeho manželka Zuzana Belohorcová je stále jej súčasťou ako odborníčka pre marketing. Či je radovou zamestnankyňou ale noví majitelia nechceli prezradiť. „Nehnevajte sa, k tomu by sme sa teraz neradi vyjadrovali,“ stroho povedal Petr Mlčoch pre Extra.cz.
A prečo sa Hájek rozhodol zbaviť spoločného podniku práve teraz? Zatiaľ čo on tvrdí, že išlo len o strategické rozhodnutie, po medializovaných obvineniach z nevery, kedy sa hovorilo o stálom romániku s inou ženou, sú možnosti a dôvody predaja realitky podozrivo načasované.
„Predali sme firmu dvom chalanom zo Zlína, Jirkovi a Petrovi. Vybrali sme si ich naozaj dôkladne, chceli sme, aby v tom pokračovali, aby pokračovali s rovnakým tímom, aby to nechali tak, ako to je, zabehnutá firma, to bola naša podmienka, pretože sme nechceli zradit našich klientov a zamestnancov. Mali sme viac kupcov… ale tam bola jasná podmienka, že tam zostane ten tím,“ vysvetlil Hájek.
Všetko ale naznačuje, že realitná kancelária Tenerife Real bude mať novú podobu. Noví majitelia plánujú rozširovať biznis nielen na Tenerife, ale aj do Talianska, Dubaja či Thajska. Na tom všetkom sa však aj tak vznáša nezodpovedaná otázka, čo sa deje v manželstve samotného Vlastu a Zuzany. „Tí chlapci sú mladí, majú iný nadhľad, dajú tomu ten vibe tridsiatnikov. Mám z toho radosť. Nemá to nič spoločné s naším súkromným životom. Jednáme už päť mesiacov, ten deal už je upečený, a vlastne sme to už aj predali a to za dobré peniaze,“ dodal Vlasta, ktorý rozbehol realitnú kanceláriu práve so svojou ženou.
Zatiaľ sa dá len špekulovať, či tento krok súvisí s osobnými problémami, ktoré medzi nimi vypukli, alebo je to len ďalší obchodný manéver, ktorý má za cieľ zabezpečiť ich podnikateľské ambície aj v nových smeroch.
