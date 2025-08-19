NETER Karola Duchoňa (†35) sa rozhodla prehovoriť: NEKOMPROMISNÝ odkaz režisérovi filmu!

BRATISLAVA – Už má toho dosť! Neter Karola Duchoňa (†35) sa rozhodla po pozretí filmu otvorene prehovoriť. Na paškál si zobrala režiséra filmu Petra Bebjaka.
Film Duchoň, ktorý momentálne beží v kinách a režíroval ho Peter Bebjak, vyvolal vášnivú debatu medzi divákmi. Kým niektorí ho považujú za skvelý kúsok, ktorý verne zobrazuje život legendárneho speváka Karola Duchoňa (†35), iní ho kritizujú za to, že ho vykresľuje ako hlupáka a alkoholika. Teraz, po rôznych názoroch na túto tému, sa rozhodla prehovoriť aj spevákova neter, ktorá má jasný odkaz pre režiséra filmu.
Vášne okolo filmu Duchoň stále NEUTÍCHAJÚ: Pridal sa už aj Juraj Čurný... S kritikou NESÚHLASÍ
"Nechcela som sa vyjadrovať k filmu Duchoň, ale musím. Myslím si, že to je moja povinnosť," hovorí dcéra Ladislava Zlatňanského, bratranca Karola Duchoňa. "Môj otec bol bratranec Karola a vyrastali spolu v Jelenci od Karolových 12 rokov až do osemnástky. Vtedy Karol odišiel do Bratislavy a stal sa známym. Môj otec Karola ako človeka veľmi dobre poznal, rovnako ako ľudia v Jelenci. Ja si ho tiež pamätám ako dieťa, a to ako veselého, pozitívneho a srandovného strýka."
Neter Karola Duchoňa je rozhorčená zobrazením svojho strýka vo filme, ktorý podľa jej slov "vôbec nepochopil jeho dušu a osobnosť". "Pán režisér z neho urobil hlupáka a ožrana, a myslím si, že toto si strýko Karol vôbec nezaslúži," tvrdí.
Tento silný názor prichádza po mnohých diskusiách o filme, ktorý sa pokúša zachytiť neľahký život jedného z najväčších slovenských spevákov, ktorý si získal obrovskú popularitu, ale aj prešiel osobnými tragédiami. Zdá sa, že film Duchoň je nielen umeleckým spracovaním života jedného talentovaného speváka, ale aj predmetom kontroverzie a búrlivej diskusie...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%