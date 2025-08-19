Utorok19. august 2025, meniny má Lýdia, zajtra Anabela

NETER Karola Duchoňa (†35) sa rozhodla prehovoriť: NEKOMPROMISNÝ odkaz režisérovi filmu!

film Duchoň Zobraziť galériu (20)
film Duchoň (Zdroj: DNA Production)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA – Už má toho dosť! Neter Karola Duchoňa (†35) sa rozhodla po pozretí filmu otvorene prehovoriť. Na paškál si zobrala režiséra filmu Petra Bebjaka.

Film Duchoň, ktorý momentálne beží v kinách a režíroval ho Peter Bebjak, vyvolal vášnivú debatu medzi divákmi. Kým niektorí ho považujú za skvelý kúsok, ktorý verne zobrazuje život legendárneho speváka Karola Duchoňa (†35), iní ho kritizujú za to, že ho vykresľuje ako hlupáka a alkoholika. Teraz, po rôznych názoroch na túto tému, sa rozhodla prehovoriť aj spevákova neter, ktorá má jasný odkaz pre režiséra filmu.

Vášne okolo filmu Duchoň stále NEUTÍCHAJÚ: Pridal sa už aj Juraj Čurný... S kritikou NESÚHLASÍ Prečítajte si tiež

Vášne okolo filmu Duchoň stále NEUTÍCHAJÚ: Pridal sa už aj Juraj Čurný... S kritikou NESÚHLASÍ

"Nechcela som sa vyjadrovať k filmu Duchoň, ale musím. Myslím si, že to je moja povinnosť," hovorí dcéra Ladislava Zlatňanského, bratranca Karola Duchoňa. "Môj otec bol bratranec Karola a vyrastali spolu v Jelenci od Karolových 12 rokov až do osemnástky. Vtedy Karol odišiel do Bratislavy a stal sa známym. Môj otec Karola ako človeka veľmi dobre poznal, rovnako ako ľudia v Jelenci. Ja si ho tiež pamätám ako dieťa, a to ako veselého, pozitívneho a srandovného strýka."

Neter Karola Duchoňa je rozhorčená zobrazením svojho strýka vo filme, ktorý podľa jej slov "vôbec nepochopil jeho dušu a osobnosť". "Pán režisér z neho urobil hlupáka a ožrana, a myslím si, že toto si strýko Karol vôbec nezaslúži," tvrdí.

 

Ešte k názorovej diskusii o K. Duchoňovi - názor netere ,,z druhého kolena”. Zdieľam so súhlasom autorky videa…

Posted by Richard Bolješik TV on Sunday, August 17, 2025

Tento silný názor prichádza po mnohých diskusiách o filme, ktorý sa pokúša zachytiť neľahký život jedného z najväčších slovenských spevákov, ktorý si získal obrovskú popularitu, ale aj prešiel osobnými tragédiami. Zdá sa, že film Duchoň je nielen umeleckým spracovaním života jedného talentovaného speváka, ale aj predmetom kontroverzie a búrlivej diskusie...


Viac o téme: Karol DuchoňFilm
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Karel Gott sa mal
TAJOMSTVO Karla Gotta (†80) po 45 rokoch vyzradené: Mal STRACH z Duchoňa (†35)!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Duchoň, Vladislav
Plevčíka v minulosti preobsadili: Nemá dosť sledovateľov a nepritiahne diváka! Stačil Duchoň a všetko je ináč
Domáci prominenti
Film o Duchoňovi (†35)
Film o Duchoňovi (†35) rozpútal vášne: KRITIZUJÚ ho aj známe tváre... Som SMUTNÁ!
Domáci prominenti
Spisovateľovi sa nepáči v
KRITIKA sa valí... Film Duchoň POBÚRIL známeho spisovateľa: Zo speváka spravili HLÚPEHO ALKOHOLIKA!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister financií Kamenický: Konsolidácia bude výsledkom všetkých koaličných partnerov
Minister financií Kamenický: Konsolidácia bude výsledkom všetkých koaličných partnerov
Správy
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Prominenti
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Správy

Domáce správy

FOTO Štát otvára príležitosť: Po
Štát otvára príležitosť: Po tejto žiadosti môžete získať TISÍCE eur na úplne nové auto!
Domáce
Potrápte svoje bránice: Vážnu
Potrápte svoje bránice: Vážnu politiku vystriedal humor, viedol Putinov summit, ale aj Tabaková na Kriváni
Domáce
TEST žltých aviváží: Objavili
TEST žltých aviváží: Objavili sme nádhernú vôňu aj príliš drahý priemer
hashtag.sk
Spor o hasičské autá: Ministerstvo vnútra čelí kritike, dodávky meškajú
Spor o hasičské autá: Ministerstvo vnútra čelí kritike, dodávky meškajú
Bratislava

Zahraničné

Podľa Annie treba pristupovať
Osobná spoveď pornohviezdy: Annie za šesť hodín spala s takmer 600 mužmi! Podporila by dcéru v jej biznise?
Zahraničné
Lietadlo rýchlo strácalo výšku.
Šok uprostred hry: VIDEO Na golfovom ihrisku havarovalo lietadlo! Hráči utekali posádke na pomoc
Zahraničné
Občan Bieloruska čelí obvineniu
Občan Bieloruska čelí obvineniu v Poľsku: Mal pripravovať útok v službách cudzieho štátu
Zahraničné
Prezident Donald Trump (v
MIMORIADNY ONLINE Summit v Bielom dome: Trump sa pokúsi zorganizovať trojstranné rokovania s Putinom
Zahraničné

Prominenti

film Duchoň
NETER Karola Duchoňa (†35) sa rozhodla prehovoriť: NEKOMPROMISNÝ odkaz režisérovi filmu!
Domáci prominenti
Věra Galatíková
Znovu rakovina! Český herec prišiel o snúbenicu a predtým o manželku: Odmietla chemoterapie
Osobnosti
FOTO Patrícia Vittek na dovolenke
Patrícia Vittek ŽIARILA na plážach v Grécku: V plavkách predviedla TELO SNOV... pridali sa aj dcéry!
Domáci prominenti
Marius Borg Høiby
Kráľovská rodina v HANBE: Syn korunnej princeznej je OBVINENÝ z vyše 30 TRESTNÝCH ČINOV!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Britka sa vrátila z
Britka sa vrátila z prahu smrti: Namiesto bielych brán ju čakal TENTO desivý zážitok!
Zaujímavosti
TOTO je najväčšia chyba,
TOTO je najväčšia chyba, ktorú v menopauze robíte: Skoncujte s ňou!
vysetrenie.sk
Na zázname dokonca vidieť,
Hrôzostrašné zábery, z ktorých tuhne krv v žilách: Muž uniká istej smrti, blesk ho zastihol piatok trinásteho!
Zaujímavosti
Čínski vedci pracujú na
REVOLÚCIA a šok vo vede: Robot má porodiť ľudské dieťa, ponúkajú riešenie pre páry aj jednotlivcov!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Odsúhlasená je polovica opatrení!
Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Odsúhlasená je polovica opatrení!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!

Šport

VIDEO Šok vo finále najlepších tenistov sveta: Žiadny kanár, svetová jednotka sa vzdala!
VIDEO Šok vo finále najlepších tenistov sveta: Žiadny kanár, svetová jednotka sa vzdala!
ATP
FOTO Ivanovičová pár týždňov po rozpade manželstva: Fanúšikom ukázala dokonalú postavu v plavkách
FOTO Ivanovičová pár týždňov po rozpade manželstva: Fanúšikom ukázala dokonalú postavu v plavkách
WTA
Prestupová bomba! Dominik Greif opúšťa Valjenta, sťahuje sa do slávneho francúzskeho klubu
Prestupová bomba! Dominik Greif opúšťa Valjenta, sťahuje sa do slávneho francúzskeho klubu
Ligue 1
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Reprezentácia

Auto-moto

Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Odkladáte všetko na poslednú chvíľu? Týchto 7 tipov vám pomôže prestať
Odkladáte všetko na poslednú chvíľu? Týchto 7 tipov vám pomôže prestať
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Výber receptov
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Výber receptov

Technológie

Microsoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochrany
Microsoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochrany
Windows
Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Bulvár
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Aplikácie a hry
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Bezpečnosť

Bývanie

Neviditeľné úložné priestory: 6 tipov, ako získať extra priestor na ukrytie vecí, ktorý si ani nevšimnete
Neviditeľné úložné priestory: 6 tipov, ako získať extra priestor na ukrytie vecí, ktorý si ani nevšimnete
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?

Pre kutilov

Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tajné fantázie podľa veku: Po tomto muži túžia, prezradili najväčie tajomstvá
Partnerské vzťahy
Tajné fantázie podľa veku: Po tomto muži túžia, prezradili najväčie tajomstvá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Štát otvára príležitosť: Po
Domáce
Štát otvára príležitosť: Po tejto žiadosti môžete získať TISÍCE eur na úplne nové auto!
Potrápte svoje bránice: Vážnu
Domáce
Potrápte svoje bránice: Vážnu politiku vystriedal humor, viedol Putinov summit, ale aj Tabaková na Kriváni
Podľa Annie treba pristupovať
Zahraničné
Osobná spoveď pornohviezdy: Annie za šesť hodín spala s takmer 600 mužmi! Podporila by dcéru v jej biznise?
Lietadlo rýchlo strácalo výšku.
Zahraničné
Šok uprostred hry: VIDEO Na golfovom ihrisku havarovalo lietadlo! Hráči utekali posádke na pomoc

Ďalšie zo Zoznamu