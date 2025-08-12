Vášne okolo filmu Duchoň stále NEUTÍCHAJÚ: Pridal sa už aj Juraj Čurný... S kritikou NESÚHLASÍ

BRATISLAVA - Krátko po premiére sa film Duchoň ocitol v centre búrlivej diskusie. Zatiaľ čo ho časť divákov a známe osobnosti kritizujú za jednostranné zobrazenie speváka ako problematického človeka, iní – vrátane hudobného experta Juraja Čurného – tvrdia, že snímka verne ukazuje aj odvrátenú stranu jeho života a neuberá nič z jeho hudobného odkazu.
Film Duchoň bol uvedený do kín iba prednedávnom. No namiesto úspechu zožal po väčšine kritiku. Fanúšikovia sú z dlhoočakávaného filmového megahitu sklamaní. Nepáčilo sa im totiž, ako tam bol velikán vykreslený. Počin najprv skritizoval známy spisovateľ Pavel Hirax Baričák. „Nechápem tvorcov filmu, prečo sa z drvivej časti zamerali na negatívne stránky Karola Duchoňa. Kto by o tom človeku nič nevedel, zafixoval by si ho ako alkoholika, zlého manžela, chaotika, diletanta, neverníka, ťuťka, klamára, ktorý si požičiaval peniaze a nevracal ich, čím sa dostával do konfliktov s vagabundmi bratislavského podsvetia...“ napísal a pridali sa k nemu aj ďalší diváci. Zo známych tvárí to bola aj Dominika Jurena Stará.
KRITIKA sa valí... Film Duchoň POBÚRIL známeho spisovateľa: Zo speváka spravili HLÚPEHO ALKOHOLIKA!
„Ak by som o Duchoňovi nevedela absolútne nič a pozrela by som si iba tento jeden film, tak by som si o ňom pomyslela, že to bol vlastne nejaký ťuťko, ktorý nevedel poriadne ani nastúpiť na prvú, žiaden výnimočný talent, viac než čokoľvek iné bol v prvom rade alkoholik. Že to bol proste človek, čo ničím extra nevynikal, okrem toho pitia,“ pokračovala Jurena. S kritikou ale nesúhlasí hudobný expert Juraj Čurný.
„DUCHOŇ - padouch nebo hrdina? Hlášku z legendárnej paródie Limonádový Joe som použil zámerne, pretože viacmenej odzrkadľuje reakcie na film o spevákovi, ktorého hlas je tu s nami a oslovuje stále nové generácie, ktoré v dobe jeho úmrtia ešte ani neboli na svete," začal svoj status na Facebooku. Čas potvrdil hodnotu jeho tvorby – viaceré piesne sa stali zľudovelými hitmi. Čurný opisuje, ako ho objavil až neskôr, keď už hudobnej scéne dominovali nové mená 80. rokov. Duchoň sa v tom čase kvôli zdravotným a osobným problémom dostával do úzadia.