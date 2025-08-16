Festival Piešťanské zábaly: GENTLEMAN Igonda, sexi ŠELMA a TAKTO vyzerá detská hviezda v SÚČASNOSTI!

PIEŠŤANY - V piatok v Piešťanoch odštartoval festival zábavy Piešťanské zábaly. Ten návštevníkom prinesie celkovo 60 predstavení na jedenástich scénach. No a hneď v prvý deň na podujatí nechýbalo aj mnoho známych osobností. Herec Marko Igonda (51) prišiel ako pravý gentleman, herečka zas provokovala ako sexi šelma a... Takto vyzerá detská hviezda v roku 2025!
Mesto Piešťany žije od piatka do nedele druhým ročníkom divadelného festivalu Piešťanské zábaly. Okrem 60 predstavení čakajú návštevníkov aj viaceré hudobné koncerty či autogramiády s hercami, aj odhalenie pamätného kameňa. Prvou dámou festivalu sa tento rok stala Zdena Studenková.
„Ako prezidentka slovenskej časti divadelného festivalu v Luhačoviciach som si vždy hovorila, prečo niečo podobné nie je aj na Slovensku. Piešťany zvykli byť kultúrnym strediskom a som rada, že vďaka Jozefovi Vajdovi festival oživil leto a kultúrny rozmer Piešťan a prináša do mesta život, radosť a umenie. Som šťastná, že tu môžem byť a ja sama odohrám dve predstavenia,“ vyjadrila sa.
Na podujatí hneď v prvý deň nechýbalo viacero známych osobností. Prišla Lucia Vráblicová, Braňo Deák, Maroš Kramár, Přemek Boublík či Karin Olasová. Pozornosť pútal napríklad Marko Igonda, ktorý názov festival zobral doslova a podobne, ako sa návštevníci zdobia na tie hudobné, on sa rozhodol svoj outfit vylepšiť klobúkom, aký v 50. rokoch minulého storočia nosili gentlemani a obchodníci.
Neprehliadnuteľná bola aj herečka Jana Valocká, ktorá strhávala pohľady nielen svojim účesom, ktorý bol naozaj veľkolepý, ale aj leopardími šatami, vďaka ktorým sa zmenila na sexi šelmu. Treba však povedať, že mnoho hercov sa v areály festivalu pohybovalo v kostýmoch... No a práve toto bol jeden taký prípad. Šaty, aj parochňa boli totiž súčasťou divadelného predstavenia.
Podujatie si nenechala ujsť ani detská herečka Dorota Kaľavská, ktorú diváci môžu poznať z úspešného markizáckeho seriálu Sľub. Tam ju však vnímajú s imidžom, vhodným do 80. rokov minulého storočia. A tak mimo obrazoviek by ju mnohí azda ani nespoznali. Pozrite, takto seriálová Barborka vyzerá v roku 2025!
Viac FOTO z Piešťanských zábalov nájdete v GALÉRII!
