Exmoderátorka Závodská si PODALA Ostrihoňovú: TOTO europoslankyňa MÔŽE a ona nie?! KLAMÁRKA

BRATISLAVA - Exmoderátorka Zuzana Závodská sa obula do europoslankyne Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej. Ona môže a ja nie?!
Zuzana Závodská dlhé roky pôsobila na poste moderátorky TA3. V roku 2019 ju však z televízie náhle vyhodili, po tom, čo sa vo voľnom čase venovala recenzii skrášľovacích produktov. Ako sama stále tvrdí, nedostávala za to žiadne peniaze a išlo len o jej súkromný názor a postoj. „Vzhľadom na to, že som neoznámila, čomu sa venujem vo svojom voľnom čase, čo je podľa ich mienky neúcta voči kolegom, ktorí obmedzenia rešpektujú,” uviedla Závodská v tom čase na facebooku, keď jej známi zisťovali, čo je za jej vyhadzovom.
Krutý koniec slovenskej moderátorky v televízii: Pre konflikt s celebritnou lekárkou?
Ani po 6 rokoch sa s tým nezmierila a s televíziou sa súdi o ochranu osobnosti. Jej posledný status na Facebooku znova otvoril túto tému. Zamierava sa v ňom na slobodu prejavu a dvojitý meter. „Zaujímalo by ma, prečo bolo neprípustné, keď som ja – ako moderátorka – nahrávala vo voľnom čase youtube videá a písala blog o kozmetike, a nikto mi za to neplatil, no vyhodili ma preto z práce, a už piaty rok sa s televíziou súdim v spore na ochranu osobnosti. Ale dnes neprekáža, že europoslankyňa dovolí, aby kaderníctvo využívalo jej meno a tvár na svoju propagáciu?“ pýtala sa.
Exmoderátorka pritom narážala na europoslankyňu Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú, ktorej tvár sa ocitla na profile jedného zo známych kaderníctiev v Bratislave. „Veronika Cifrová Ostrihoňová, na ktorej melír sa pozeráme, bola jednou z tých, ktoré po mojom vyhadzove z televízie pre recenziu na kozmetiku tvrdili, že novinár sa nesmie vyjadrovať k značkám, v prípade, že by o nich v budúcnosti mal informovať v správach. Tak jasné, lebo od rána do večera, ČT24 počnúc a BBC končiac, tam vysielajú recenzie na krémy," napísala.