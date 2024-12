Slovenská speváčka ukázala REALITU: Schudla 40 kíl... FOTO Takto vyzerá jej telo!

Anabela Mollová (Zdroj: RTVS)

Postava býva pre mnoho žien citlivou témou, no speváčka Anabela Mollová sa rozhodla podporiť všetky tie, ktoré sa trápia svojimi nedokonalosťami. Svojou otvorenosťou a úprimnosťou ukazuje, že nie je dôvod sa za nič hanbiť, a že každý krok k lepšiemu telu je prejavom sily a odhodlania. Speváčka z Fragile za rok schudla neuveriteľných 40 kíl. Dať sa na takúto obrovskú premenu je mimoriadne obdivuhodný výkon, ktorý si vyžaduje obrovskú dávku disciplíny a trpezlivosti.

Fanúšikov však zaujímalo, či ju netrápi nadbytočná koža. „Nikdy v živote by som neverila, že budem schopná verejne hovoriť o takýchto intímnych veciach a už vôbec, že pridám na internet fotku, kde veľmi vidno to, čo skrývame..." začala v úvode. „Mám na tele miesta, kde mi ostalo po schudnutí dosť kože. Hlavne na bruchu a vnútorných stehnách. Veľa cvičím a aj posilňujem, a preto sa to stále jemne mení a zlepšuje. Urcite tomuto celému dopomohol aj môj vek a to, že je moja koža ešte relatívne elastická. Samozrejme, sú miesta, kde je to viditeľné," pokračovala.

„Trápi ma táto koža? Nie. Som môjmu telu strašne vdačná za to, že so mnou zvládlo celú túto premenu, že mi dalo šancu dopriať mu lepšie zdravie. Som zdravá, fit a cítim sa skvele. Moje telo milujem (naozaj ho milujem) a tá koža mi vždy len pripomenie čím som prešla, aby som náhodou nezabudla," dodala. FOTO jej aktuálnej postavy nájdete v galérii.