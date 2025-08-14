STRACH o doktora Sovu z Nemocnice na okraji mesta! Po vážnej operácii VYCHUDOL na kosť

PRAHA - Ladislav Frej (83), ktorý sa preslávil rolou nezabudnuteľného doktora Sovu z kultovej Nemocnica na okraji mesta, čelí vážnej zdravotnej výzve. Po náročnej operácii chrbtice, ktorú mal nedávno, sa jeho telo zmenilo – herec viditeľne pochudol a jeho vzhľad vyvoláva u fanúšikov aj blízkych znepokojenie.
Aj napriek tomu, že operácia dopadla úspešne, Frejovo telo si pýtalo svoju daň. Herec sa však nevzdáva! Aj po operácii sa stále aktívne zapája do práce a pripravuje sa na nový seriál, kde sa, ako prezradil, dokonca pokúša „zvádzať Janu Švandovú“. No i napriek jeho pracovnej angažovanosti, jeho zjav už nie je tým, na čo boli diváci zvyknutí.
„Som po operácii chrbtice, ktorá dopadla skvele. Mám pár cvikov na chrbát, aby sa posilnil,“ povedal pre český Blesk Frej, ktorý sa vždy snažil byť v pohybe. „Celý život razím heslo – treba sa hýbať,“ dodal herec, ktorý vďaka tejto filozofii dokázal prekonať už nejednu životnú prekážku.
Aj keď je stále plný energie a odhodlania, jeho telo zjavne nie je v najlepšej kondícii. Frej, ktorý kedysi hral v mnohých filmoch a seriáloch, teraz vyzerá omnoho vychudnutejší, čo neuniklo pozornosti jeho verných fanúšikov. Jeho nový vzhľad vyvoláva pochybnosti, či náročný zákrok naozaj nezanechal trvalé následky.
Tento zdrvujúci úbytok váhy však neodradil Freja od ďalšej práce a neprestáva ukazovať, že vek môže byť len číslom. Momentálne natáča seriál Bratři a sestry. „Je to náročné, pretože sa obrazy točia na preskáčku a na to nie som veľmi zvyknutý. Našťastie máme skvelú produkčnú, ktorá nám vysvetlí, kde a v koľko máme byť,“ hovorí s úsmevom, no aj tak nie je možné ignorovať, že na jeho tele je vidno stopy tejto ťažkej životnej skúšky. Dúfajme, že Frej to zvládne a ešte nás prekvapí svojimi hereckými výkonmi.
