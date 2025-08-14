Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Juraj Bača a Dominika Richterová ukázali syna: FOTO Pozrite, ako už vyrástol!

Juraj Bača a Dominika Richterová
Juraj Bača a Dominika Richterová
BRATISLAVA - Juraj Bača a Dominika Richterová sú už 3 mesiace hrdými rodičmi. Aktuálne sa herečka pochválila synčekom. Aha, ako už vyrástol!

V marci tohto roka sa prevalilo, že herec Juraj Bača bude otcom. S herečkou Dominikou Richterovou to neskôr aj priznali. „V týchto časoch - jedna krásna správa... Bude rodinka,“ napísal umelec k spoločnému záberu, kde sa s Dominikou pochválilu aj ultrazvukom. Pre všetkých bola táto správa prekvapením, keďže si obidvaja svoje súkromie chránia.

O dva mesiace na to sa dvojica stala rodičmi. „Naša láska dosiahla výšin... a tak si trochu s Tebou, láska naša, budeme lietať až kým nám nevyle­tíš. Tvoja mamička a ocinko," napísala vtedy herečka. So sledovateľmi sa pravidelne delí o materstvo a aktuálne pridala aj záber, kde vidno ich maličkú lásku. Juraj a Dominika sa ale rozhodli, že jeho tváričku ukazovať nebudú.  

„Naše dni....Hýbeme sa, cvičíme o stošesť. Mamka už občas nevládze, tak si dáva šlofíka... Ja idem bomby," napísala hrdá mamička k fotografii. Dnes má ich anjelik 3 mesiace a pozrite, ako už vyrástol! Pod príspevkom sa objavil komentár od jednej fanúšičky: „Blonďák po tatovi." A Dominika jej dala za pravdu: „Áno."

