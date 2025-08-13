Drsná kritika Plevčíka: Nemá dosť sledovateľov a nepritiahne diváka! Stačil Duchoň a všetko je ináč

BRATISLAVA - Vladislav Plevčík sa stal hviezdou filmu Duchoň, ktorý po otváracom víkende prilákal do kín viac ako 100 000 divákov. Tento úspech prichádza po rokoch, počas ktorých sa herec stretol s množstvom kritiky, že nedokáže prilákať divákov. A v minulosti sa dokonca ocitol aj v pozícii, kedy ho kvôli tomu preobsadili.
„Je to zvláštny trend. Vnímam to svetovo, že tá peknota je častokrát nad obsah. Väčšinou z toho vyjdu dobre, hlavne v zahraničí, lebo sú veľmi dobre vedení a role sa im hodia. Vyzerajú v tom naozaj dobre, je to veľmi sledované, má to úspech, ale nemá to pre mňa dlhodobú konzistentnú výpovednú hodnotu,“ odpovedal Plevčík v podcaste Bekimovo horúce kreslo na otázku, čo si myslí o tom, že dnes sú do filmov obsadzovaní aj ľudia, ktorí nemajú s herectvom nič spoločné, ako napríklad influenceri.
Herec to dokonca okúsil na vlastnej koži. „Mne sa to tiež stalo, že som bol preobsadený, lebo nemám dosť sledovateľov a neprilákam diváka. Pokiaľ chceme takto viesť spoločnosť, tak dobre, čo mám na to povedať… Neteším sa z toho, lebo je to prázdne.“ Týmito slovami odhalil určitú frustráciu z toho, že v minulosti bol hodnotený viac podľa počtu sledovateľov ako podľa svojho talentu. Napriek tomu sa zdá, že Plevčík našiel svoju pravú chvíľu, aby ukázal, čo v ňom naozaj je. Po uvedení filmu Duchoň, kde brilantne stvárňuje Karola Duchoňa, je jasné, že jeho čas konečne prišiel.
A aj keď sú reakcie verejnosti na film rôzne - jedna časť divákov je z filmu nadšená a oceňuje jeho emocionálnu hĺbku, iní tvrdia, že Duchoň je vo filme vykreslený ako hlúpy alkoholik - oba tábory sa v jednom zhodujú: Plevčík je v úlohe legendárneho slovenského speváka jednoducho skvelý! Plevčík je tak dnes vďaka Duchoňovi hviezdou, ktorú si nenechalo ujsť už viac ako 100 000 divákov. Jeho kariéra, ktorá prešla niekoľkými prekážkami, dnes ukazuje, že talent dokáže prekonať aj všetky ťažkosti, ktoré stáli v ceste jeho úspechu.
