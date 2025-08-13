Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

Drsná kritika Plevčíka: Nemá dosť sledovateľov a nepritiahne diváka! Stačil Duchoň a všetko je ináč

Premiéra filmu Duchoň, Vladislav Plevčík Zobraziť galériu (36)
Premiéra filmu Duchoň, Vladislav Plevčík (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Vladislav Plevčík sa stal hviezdou filmu Duchoň, ktorý po otváracom víkende prilákal do kín viac ako 100 000 divákov. Tento úspech prichádza po rokoch, počas ktorých sa herec stretol s množstvom kritiky, že nedokáže prilákať divákov. A v minulosti sa dokonca ocitol aj v pozícii, kedy ho kvôli tomu preobsadili.

Je to zvláštny trend. Vnímam to svetovo, že tá peknota je častokrát nad obsah. Väčšinou z toho vyjdu dobre, hlavne v zahraničí, lebo sú veľmi dobre vedení a role sa im hodia. Vyzerajú v tom naozaj dobre, je to veľmi sledované, má to úspech, ale nemá to pre mňa dlhodobú konzistentnú výpovednú hodnotu,“ odpovedal Plevčík v podcaste Bekimovo horúce kreslo na otázku, čo si myslí o tom, že dnes sú do filmov obsadzovaní aj ľudia, ktorí nemajú s herectvom nič spoločné, ako napríklad influenceri.


Herec to dokonca okúsil na vlastnej koži. Mne sa to tiež stalo, že som bol preobsadený, lebo nemám dosť sledovateľov a neprilákam diváka. Pokiaľ chceme takto viesť spoločnosť, tak dobre, čo mám na to povedať… Neteším sa z toho, lebo je to prázdne.“ Týmito slovami odhalil určitú frustráciu z toho, že v minulosti bol hodnotený viac podľa počtu sledovateľov ako podľa svojho talentu. Napriek tomu sa zdá, že Plevčík našiel svoju pravú chvíľu, aby ukázal, čo v ňom naozaj je. Po uvedení filmu Duchoň, kde brilantne stvárňuje Karola Duchoňa, je jasné, že jeho čas konečne prišiel.

A aj keď sú reakcie verejnosti na film rôzne - jedna časť divákov je z filmu nadšená a oceňuje jeho emocionálnu hĺbku, iní tvrdia, že Duchoň je vo filme vykreslený ako hlúpy alkoholik - oba tábory sa v jednom zhodujú: Plevčík je v úlohe legendárneho slovenského speváka jednoducho skvelý! Plevčík je tak dnes vďaka Duchoňovi hviezdou, ktorú si nenechalo ujsť už viac ako 100 000 divákov. Jeho kariéra, ktorá prešla niekoľkými prekážkami, dnes ukazuje, že talent dokáže prekonať aj všetky ťažkosti, ktoré stáli v ceste jeho úspechu.

Karolova dcéra o filme Duchoň: Niektoré scény by som tam nedala! A ten Plevčík... (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Súvisiace články

Vášne okolo filmu Duchoň
Vášne okolo filmu Duchoň stále NEUTÍCHAJÚ: Pridal sa už aj Juraj Čurný... S kritikou NESÚHLASÍ
Domáci prominenti
Spisovateľovi sa nepáči v
KRITIKA sa valí... Film Duchoň POBÚRIL známeho spisovateľa: Zo speváka spravili HLÚPEHO ALKOHOLIKA!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Duchoň, Eva
Eva Máziková pri Duchoňovi spomína na detstvo: Nepublikovateľné príhody, na ktoré spomína s láskou!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Duchoň, Vladislav
NAJŤAŽŠIA rola v jeho živote! Vladislav Plevčík o filme Duchoň: Tvorcovia ho poriadne VYTRÁPILI
Domáci prominenti

