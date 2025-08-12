Obľúbená česká herečka vie, čo je to byť Pod parou: CHĽASTALA vo filme aj v súkromí!?

PRAHA – S démonom menom alkohol bojovala nielen pred kamerami, ale aj v súkromí. Česká herečka Zuzana Bydžovská si vo svojom najnovšom projekte Pod parou zahrala učiteľku telocviku, ktorá sa v rámci experimentu s kolegyňami rozhodne užívať alkohol. A hoci šlo len o filmovú rolu, Zuzana má s týmto problémom bohaté skúsenosti aj z reálneho života...
Zuzana Bydžovská tak svoje skúsenosti s alkoholom preniesla aj do svojej filmovej role. V novom filme Pod parou, adaptácii slávneho dánskeho hitu Chľast, si zahrala učiteľku telocviku, ktorá vedie školský dievčenský futbalový tím. Spoločne s tromi ďalšími ženami sa rozhodne otestovať vedeckú teóriu o tom, že 0,5 promile alkoholu v krvi je ideálna hladina pre správne fungovanie organizmu.
„Ako učiteľka telocviku som natáčala na ihrisku, dokonca mi k tomu hrali aj československú hymnu. Veľa som to prežívala, ale nakoniec to režisér do filmu nedal. S deťmi sa mi hralo celkom dobre, poslúchali na pokyny režiséra Bidermanna,“ opísala herečka natáčanie novej komédie počas debaty v Dome ČT.
Vo filme sa jej postava postupne stáva závislou na alkohole a zmení jej život v triede aj v osobnom živote. A aj keď je to len filmová fikcia, Zuzana sa s alkoholom v minulosti stretla veľmi osobne. Svoj vlastný boj s alkoholom totiž pred rokmi viedla aj v reálnom živote. A víťazne! Na premiére filmu v Karlových Varoch sa k tejto téme vyjadrila slovami: „Je individuálne, ako do toho človek spadne. Nech si každý robí, čo chce, ale následky si nesie sám.“ Aj keď dnes už Zuzana neberie alkohol ako súčasť svojho života, filmová rola alkoholičky ju dostala do situácie, kde sa musela ponoriť do týchto temných spomienok.
Film Pod parou režíroval producent Rudolf Biermann. Jeho produkčná spoločnosť IN FILM Praha vyprodukovala mnoho umelecky úspešných a ocenených filmov. Patria medzi ne filmy Martina Šulíka Záhrada, Orbis Pictus, Krajinka, Tlmočník a Muž so zajačími ušami, ale aj snímky Matěja Mináčka Všetci moji blízki, Ivana Filu Kráľ zlodejov, Jiřího Menzela Obsluhoval som anglického kráľa, Jana Hřebejka Kawasakiho ruže a Juliusa Ševčíka Masaryk, ktorý získal 12 filmových cien Český lev. Okrem ocenených filmov jeho spoločnosť vyprodukovala aj niekoľko divácky úspešných filmov - Román pre ženy (réžia Filip Renč), Účastníci zájazdu (réžia Jiří Vejdělek). Jeho režijným debutom so spolurežisérkou Mariannou Čengel Solčanskou bol film Sviňa (2020), na ktorý nadviazal úspešným filmom Vojna policajtov (2024). „Keď sa naskytla príležitosť získať práva na remake filmu Chľast, hneď som vedel, že je dôležité, aby v našom filme namiesto mužov hrali ženy. Myslím, že výsledok hovorí sám za seba, a dúfam, že sa táto verzia príbehu, plná ženského šarmu a česko-slovenského šantenia, bude všetkým páčiť,“ hovorí s nádejou v hlase úspešný producent a režisér.
