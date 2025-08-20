Ferencová nakrúcala v INOM jazyku, má to však výhodu: To by si v hociktorom filme nemohla dovoliť

BRTATISLAVA - Je ľudský organizmus naozaj v najlepšej kondícii, keď si udržíme hladinu alkoholu v krvi 0,5 promile? Štyri priateľky, stredoškolské učiteľky sa rozhodnú túto teóriu overiť bláznivým experimentom. Vo filme Pod parou hrá jednu z nich Alžbeta Ferencová.
Alžbeta Zea Ferencová hrala doteraz najmä v televíznych seriáloch a divadle, takže film Pod parou bol pre ňu veľkou výzvou: „Veľmi ma to bavilo, chcela som si vyskúšať zahrať takúto veľkú úlohu a posunúť sa v hereckej kariére ďalej,“ priznala Ferencová. Vo filme stvráňuje Nikol. Jej manžel zbohatol v oblasti IT a ochotne a s láskou prevzal starostlivosť o deti a domácnosť. Nikol sa teraz môže venovať svojej práci učiteľky matematiky a zástupkyne riaditeľa. Experiment s alkoholom je pre ňu skôr rozptýlením od nudy a únikom zo stereotypu. Nikol pochádza zo Slovenska a s vyššou hladinou alkoholu prechádza z češtiny do slovenčiny.
Jedna z vedeckých teórií tvrdí, že všetci sa rodíme s prirodzeným nedostatkom alkoholu v krvi a naše telo funguje najlepšie, keď dosiahneme a udržíme hladinu alkoholu v krvi 0,5 promile. Učiteľka Martina a jej tri kamarátky-kolegyne sa pustia do bláznivého experimentu, aby si túto teóriu overili na vlastnej koži. Keď sa im podarí dosiahnuť požadovanú úroveň hladiny alkoholu, okamžite sa budú cítiť uvoľnenejšie v triede aj pri riešení osobných situácií. „Všetko, čo chvíľu vyzerá ako zábava, ale už to ide za hranu, je nebezpečné a končí sa zle. Vo filme tiež vidíme, že si musíme vážiť ľudí, ktorých máme okolo seba. Je potrebné spolu komunikovať, všímať si svojho partnera a film Pod parou je pre mňa hlavne o sile ženského priateľstva, o ktoré sa musíme starať. A starať sa o ľudí, ktorí sú nám blízki,“ hovorí o posolstve filmu Alžbeta Zea Ferencová, ktorá bola nadšená aj tým, že film sa nakrúcal v Mikulove: „Do Mikulova chodím pravidelne už štvrtý rok so svojím priateľom, máme neďaleko obľúbenú dedinku Hrušky, vždy sa tu vozíme na bicykloch, večer si dáme vínko,“ priznala. Presne to vínko, ktoré je leitmotívom filmu. Naozaj platí, že naša krajina chlastá ako šialená? Toto o Čechoch a Slovákoch tvrdí Zea...
Film je adaptáciou úspešného dánskeho oscarového filmu Chľast z roku 2020. Naši tvorcovia však urobili niekoľko zásadných zmien, predovšetkým zmenili hlavné štyri mužské postavy na ženské a prispôsobili príbeh prostrediu moravského mesta Mikulov. V hlavných úlohách sa predstavia Hana Vágnerová, Judit Pecháček, Zuzana Bydžovská a Alžbeta Zea Ferencová. Toto kvarteto sympatických dám režíroval známy producent a režisér Rudolf Biermann. Film Pod parou prináša do kín 21. augusta 2025 distribučná spoločnosť CinemArt SK.
