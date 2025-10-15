V obálke neboli Masarykove posledné slová, záznam je o tri roky starší

PRAHA - Českí archivári zistili, že dokument s údajnými poslednými slovami prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka je v skutočnosti zápis Masarykových slov k vtedajšiemu ministrovi zahraničných vecí Edvardovi Benešovi v Lánoch koncom augusta 1934. Vyplýva to z obsahových analýz, ktoré predstavila v stredu na konferencii v Prahe historička Dagmar Hájková. Informuje o tom server iDNES.cz.
Vážne chorý Masaryk abdikoval v decembri 1935, na čele štátu ho nahradil Beneš. Prvý československý prezident zomrel 14. septembra 1937.
Dokument je dostupný online a vo výstave
Naskenovaný text dokumentu písaného prevažne v angličtine aj jeho preklad do češtiny je dostupný na webe www.tajemnaobalka.cz. Masarykov odkaz na papieri si bude môcť pozrieť verejnosť vo výstavnej sále Národného archívu v Prahe od 21. do 24. októbra.
Záznam obsahuje tri stránky, na ktorých je anglický text obsahujúci aj niekoľko českých slov. Masaryk v ňom spomína svoje zdravotné problémy, hovorí o organizácii vlastného pohrebu či o aktuálnom dianí vo vtedajšom Československu. Vyslovil tiež skepsu voči ľuďom, ktorí sú podľa neho nevzdelaní a hlúpi, nelichotivo sa vyjadroval aj na adresu slovenského politika Andreja Hlinku.
Mŕtvica a posledné rady pre Beneša
Keď Masaryk koncom augusta 1934 dostal mŕtvicu, myslel si, že umiera. Na lánskom zámku sa pri jeho posteli zišli jeho najbližší spolupracovník Beneš a tiež príbuzní. „Som chorý, vážne chorý, to je koniec, ale nemám obavy. Vy pokračujte v mojej práci, viete, akí opatrní musíte byť. Ale vy viete, ako sa správať, takže ja už nemusím nič hovoriť. Som celkom zbytočný,“ vysvetľoval Masaryk Benešovi, ktorého považoval za pokračovateľa svojho politického odkazu.
Potom sa rozrozprával o svojom pohrebe. „Urobia veľký funus. Prvý prezident a všetky tie hlúposti...,“ hovoril Masaryk. Podľa iDNES.cz je slovíčko „funus“ jedným z mála českých slov v zázname, v ktorom Masaryk hovorí prevažne anglicky.
Záznam sprístupnený po 20 rokoch
Záznam prezidentovej reči, ktorý vyhotovil Masarykov syn Jan, neskorší minister zahraničných vecí, a potom s drobnými úpravami prepísal načisto, je uložený v Národnom archíve. Obálku s poslednými slovami T. G. Masaryka do Národného archívu priniesol v roku 2005 Antonín Sum, posledný tajomník Jana Masaryka, s tým, že ho majú zverejniť 20 rokov po jeho smrti. Sum zomrel v roku 2006, obálku otvorili tento rok v septembri za účasti prezidenta Petra Pavla.