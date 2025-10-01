Vladislav Plevčík už svoju lásku neskrýva: Odhalil aj ďalšie tajomstvo, nebudete veriť!

BRATISLAVA - Herec Vladislav Plevčík má za sebou jednu z najvýraznejších úloh kariéry. Film DUCHOŇ vyvolal v spoločnosti búrlivé reakcie, ku ktorým herec neváhal povedať svoje!
Herec Vladislav Plevčík sa po uvedení filmu Duchoň nevyhol komentárom, no negatívne skúsenosti nezažil. „Ja som veľmi šťastný, že moju zodpovednosť ľudia prijali a veľmi pekne ma oslovujú. Práveže ja som osobne nezažil nejakú negatívnu skúsenosť, možno že to bola len nejaká internetová odvaha, veľmi pekne a slušne sa ku mne ľudia správali a ja si to veľmi vážim,“ prezradil herec s pokorou pre Topky.sk
Otázkou však je, či sa takáto výrazná rola dá vôbec prekonať. „To vie len Pánboh, čo ma čaká... Nechcem sa do ničoho ponáhľať bezhlavo... Ak niečo má prísť, tak to príde a ja to nasilu hľadať nechcem.“ Nateraz sa plne sústredí na divadelné dosky. Na Novej scéne už Plevčík odštartoval sezónu rozprávkou, chystá sa aj „veľmi chlapský titul“ a na jar sa chystá premiéra novinky Život na dva ťahy, ktorá podľa všetkého bude stáť za to! Pôjde totiž o činoherný muzikál na námet a hudbu Richarda Müllera, v ktorom Plevčík stvárni kamaráta legendárneho speváka. „Tak ako som Karčiho počúval neprestajne asi pol roka, tak teraz zmením žáner... teším sa veľmi,“ dodáva Plevčík! V rozhovore prezradil čo-to o pripravovanom muzikály, oveľa viac nás však prekvapili dve informácie zo súkromia. Tak ako je to teda s jeho vodičákom a s priateľkou Annou?