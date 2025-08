KRITIKA sa valí... Film Duchoň POBÚRIL známeho spisovateľa: Zo speváka spravili HLÚPEHO ALKOHOLIKA!

Spisovateľovi sa nepáči v akom duchu bol vo filme vykreslený Karol Duchoň (†35). (Zdroj: Facebook, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Film, na ktorý sa čakalo celé mesiace, mal byť poctou legende slovenského hudobného neba. Namiesto toho sa dočkal ostrej kritiky. Reč je o snímke Duchoň, ktorá mala priblížiť život jedného z najvýraznejších spevákov našej histórie – Karola Duchoňa (†35). No ako sa ukazuje, nie každému sadol Bebjakov pohľad na obľúbeného umelca.

Svoje sklamanie neskrýval ani známy spisovateľ Pavel Hirax Baričák, ktorý si po pozretí filmu nekládol servítku pred ústa. "Ostalo vo mne po tom filme temno. Za použitia množstva pitoreskných farieb bola totiž natočená depresívna snímka,“ napísal otvorene na sociálnej sieti. Hirax film nešetril. Podľa neho sa tvorcovia zamerali takmer výhradne na temné stránky Karola Duchoňa, čím podľa neho úplne zdeformovali obraz o legende. „Nechápem tvorcov filmu, prečo sa z drvivej časti zamerali na negatívne stránky Karola Duchoňa. Kto by o tom človeku nič nevedel, zafixoval by si ho ako alkoholika, zlého manžela, chaotika, diletanta, neverníka, ťuťka, klamára, ktorý si požičiaval peniaze a nevracal ich, čím sa dostával do konfliktov s vagabundmi bratislavského podsvetia...“

To, čo mu vo filme chýbalo najviac, boli pozitívne črty speváka, ktoré boli podľa neho len slabo naznačené, ak vôbec. „A kde boli vyzdvihnuté dobré stránky speváka? Láska k hudbe, priateľskosť, srdečnosť, pokora, nenadradenosť, otvorené srdce, schopnosť pomáhať okoliu... Tento rozmer tam takmer nebol.“ Technickú stránku filmu síce spisovateľ ocenil – dobová atmosféra, kostýmy aj rekvizity boli podľa neho na jednotku – no celkové vyznenie ho hlboko sklamalo. „Som však z filmu veľmi sklamaný. Akoby účelne zdegradovaná jedna z postáv národa, ktorá je tak obľúbená. Tak si ju musíme sami začierniť? Odkiaľ v nás, Slovákoch, vzišla vlastnosť kakať si do vlastného hniezda?“