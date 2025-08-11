Termín ŠTARTU seriálu SĽUB je známy: Dej poriadne zamieša príchod nových postáv... a TÝCHTO hercov!

BRATISLAVA - Viac ako dvojmesačné čakanie sa pomaly chýli ku koncu! Už v pondelok 1. septembra 2025 sa na obrazovky televízie Markíza vracia absolútny fenomén televíznej jari – denný rodinný seriál Sľub
Seriál Sľub nadchol mnohých divákov a už sa nevedia dočkať jeho pokračovania. Sú zvedaví, ako budú pokračovať príbehy seriálových rodín a akým smerom sa budú uberať ich životy.
Dej odohrávajúci sa v Československu v 80. rokoch poriadne zamieša príchod nových výrazných postáv, ktoré vstúpia do druhej série aj so svojimi tajomstvami. „V druhej sérii sa môžu fanúšikovia tešiť na ešte pestrejší dej, nové tváre, nečakané prepojenia a dramatické línie, ktoré ich opäť každý večer vtiahnu do osudov ich obľúbených postáv,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.
Strhujúce finále prvej série Sľubu prinieslo mnohé zvraty a nezodpovedané otázky: Ako dopadne Michalov (Kristián Baran) návrat z pohraničia za láskou Zuzanou (Adriána Brnčalová) a adoptovaným synčekom Kubkom? Aký bude osud riaditeľa základnej školy Viktora Gálika (Michal Ďuriš), ktorého na svadbe jeho vnučky Martiny (Paula Lopatovská) zradilo oslabené srdce a bezvládne sa zrútil na zem? Odíde Paľo Hanúsek (Dušan Cinkota) nadobro od svojej ženy Zdeny (Gabriela Dzuríková) kvôli tajomstvu, ktoré pred ním skrývala? A čo čaká ďalšie obľúbené seriálové rodiny – Bartošovcov, Horváthovcov, Kollárovcov, Roháčovcov či Valentovcov?
Diváci v druhej sérii spoznajú aj Dávidovho zverenca Maja (Hugo Veselý), nádejného atléta a mladšieho brata Joža Kollára (Marek Rozkoš), ktorého čaká sľubná športová kariéra. Do deja opäť vstúpi aj sebavedomá a správne drzá Veronika Marková (Anna Magdaléna Hroboňová), sestra učiteľky Andrey (Kristína Sisková), ktorá sa objavila v závere prvej série.