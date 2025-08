Módna prehliadka Fera Mikloška, Kiko Macháček (Zdroj: Ján Zemiar)

Prejsť sa po móle vraj nikdy nebolo jeho snom, no genetika jednoducho nepustí. „Tým, že mamina robila modelku a bolo mi povedané, že by som to mohol skúsiť aj ja, že niečo pocestujem… a v tomto sa mi to veľmi zapáčilo,“ povedal pre Topky.sk Kristián, ktorému 'sadla' aj Mikloškove módne outfity. Hoci zatiaľ svoj štýl nemá celkom vyhranený, vie, čo sa mu páči. „Veľmi sa mi páčia 50-te roky, kožené bundy, rifle,“ prezradil a dodal, že s výberom oblečenia si sem-tam nechá rád aj poradiť. „Keď sú nejaké akcie, tak mi vždy pomôže niekto ako napríklad Zuzka Kanisová, ale inak sa sám obliekam.“

Z televízneho prostredia je nadšený. Natáčanie seriálu Sľub si naplno užíva a herectvo ho skutočne chytilo za srdce.hovorí. Jeho cieľom je neustále sa zlepšovať o čom svedčí aj fakt, že vo voľnom čase chodí na hodiny herectva. Keď práve nenakrúca, udržiava sa vo forme, cvičí, a venuje sa ešte niečomu, čo mnohých prekvapí! A ako sa k tejto svojej vášni vlastne dostal? Aj to prezradil v rozhovore...

Macháček zo Sľubu cez pandémiu objavil novú záľubu: Len máloktorý muž to má rád! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)