Otec Kariny z Oteckov pochádza z Afganistanu: Plánuje herečka návštevu blízkej rodiny? Zvláštne slová

Karina Qayumová sa dostala do povedomia divákov vďaka seriálu Oteckovia, kde hrala študentku Ninu. Dnes je z nej študentka herectva, ktorá zaujme nielen výzorom, ale aj svojím príbehom. Jej otec totiž pochádza z ďalekého Afganistanu, no ona sama túto krajinu zatiaľ nemala možnosť navštíviť. Dôvod je jasný – politická situácia v regióne. „Nebola som tam, rada by som tam išla, lebo viem, že to je krásna krajina a celkovo ma baví objavovať nové kultúry. Mám rada cestovanie, je mi to veľmi blízke. Brat tam bol, keď bol mladší, ale teraz vzhľadom na politickú situáciu sa tam neodporúča ísť,“ prezradila pre Topky.sk. Pevne však verí, že raz sa do rodiska svojho otca predsa len dostane.

Otec Kariny sa na Slovensku ocitol ešte ako 16-ročný študent. A hoci si prešiel náročnými začiatkami, dnes je tu vraj spokojný. „Bolo ťažšie sa zaradiť. Tým, že sme trošku mentálne zaostalý národ, ten rasizmus tu pretrváva. Nemal to úplne ľahké. Ale myslím si, že sa mu podarilo vynikajúco presadiť a je tu spokojný.“ Až na jednu vec, na ktorú si nezvykol celé roky... Ináč sa s novou domovinou zžil natoľko, že ho zaujíma aj tunajšia politika. „Paradoxne najviac z našej rodiny... Každý večer si poctivo zapne správy. Baví ma sa s ním o tom rozprávať. Celkovo má veľký prehľad o všetkom.“ Ale vráťme sa k prázdninám. Aké leto čaká exotickú krásku? Odpoveď je jasná – bezstarostné a dobrodružné! A určite aj závideniahodné!

