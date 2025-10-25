Rodinný krst novej knihy Jozefa Banáša: Moderovala dcéra Adela a krstila... Prečo práve táto žena?!

BRATISLAVA - Jozef Banáša je známym slovenským autorom. Na svojom konte má už množstvo kníh, ktoré sa stali bestsellerom. A aktuálne uviedol do sveta ďalšiu novinku. Krst moderovala jeho dcéra Adela Vinczeová a knihu krstila jeho svatka - teda mama Viktora Vinczeho, Renáta Vinczeová!
Večer plný spomienok na významnú osobnosť slovenskej kultúry a literatúry, ženu rebelku, ktorá neváhala ísť proti prúdu - tak by sa dal nazvať krst novej knihy Jozefa Banáša, s názvom Tichá rebelka Timrava. Podujatie otvoril divadelný súbor Dubkáčik z Buzitky a večerom sprevádzala moderátorka a autorova dcéra Adela Vinczeová.
Práve tá bola podľa jeho vlastných slov tak trochu motivátorkou svojho otca k napísaniu biografie Timravy. A celá akcia sa, prakticky, niesla v rodinnom duchu. Vedľa Jozefa Banáša sa totiž okrem dcéry, objavila aj jeho svatka - teda mama Adelinho manžela Viktora Vinczeho, Renáta Vinczeová.
Práve tá, ako historicky prvá žena vo vedení evanjelickej cirkvi, spolu so starostom obce Polichno, Pavla Kyseľa a generálnym riaditeľom vydavateľstva IKAR, Mareka Nému sa stali krstnými rodičmi novinky. Spoločne ju uviedli do sveta vodou z prameňa Timrava.
