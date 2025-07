TRÁPENIE Belohorcovej: BOJ s nespavosťou a KILAMI navyše! Fotka v PLAVKÁCH odhalila všetko

Zuzana Belohorcová (Zdroj: Ján Zemiar)

TENERIFE - Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová otvorene priznala, že príchod päťdesiatky so sebou prináša nielen zmenu v živote, ale aj nepríjemné zdravotné problémy. Trápia ju poruchy spánku a neustále pribúdajúce kilogramy, s ktorými sa rozhodla aktívne bojovať.

„Prechod, návaly, nespavosť, pokožka stráca pružnosť, svaly ochabujú a váha stúpa. Ten pocit nespokojnosti so sebou samou ma donútil pustiť sa do zmien,“ priznáva Zuzana, ktorá sa pustila do zásadnej úpravy jedálnička a vrátila sa k pravidelnému pohybu.

Hoci jej fanúšikovia tvrdili, že zmenu vôbec nepotrebuje, moderátorka si stála za svojím rozhodnutím. Po niekoľkých týždňoch intenzívnej práce už vidno výsledky – schudla pár kíl, cíti sa lepšie a v jedálničku má viac bielkovín. Sladkosti vymenila za zdravé ovocie, ako jablko či ananás, a denne vypije tri litre vody.





Zuzana Belohorcová ukázala svoje nedokonalosti. (Zdroj: Instagram)

dodáva Zuzana, ktorá si necháva radiť od odborníkov.

Najväčším prekvapením bolo jej odhalenie v plavkách, kde ukázala svoje telo bez retuší a úprav. Hoci pre mnohých je jej postava dokonalá, ona sama vie, že cesta k vysnívanej forme stále pokračuje. Fanúšikovia ju však za odvahu chvália a posielajú jej obrovskú podporu.