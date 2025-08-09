Grape 2025: SVADBA známeho páru, víťazka Farmy v SEXI čipke a... Pozrite na Tabakovú!

TRENČÍN - Grape festival je v plnom prúde a dnes začal deň druhý. Pozrime sa však, ako to na letisku v Trenčíne vyzeralo v piatok.
Letisko v Trenčíne sa počas prvého augustového víkendu premenilo na pulzujúce centrum hudby, umenia a letnej pohody. Už štrnásty ročník obľúbeného Grape Festivalu prilákal tisíce návštevníkov a medzi nimi aj množstvo známych osobností. Festival tento rok nesie športový dress code, ktorý sa mnohí návštevníci snažili dodržať do posledného detailu.
Už počas prvého festivalového dňa bolo možné vidieť pestrú paletu outfitov – od pohodlných tenisiek a športových šortiek až po kreatívne kombinácie športových dresov s doplnkami v štýle festivalovej módy. Na mieste nechýbali influencerka Viktoria Niang, spevák Yxo Dohňanský, moderátorka Barbora Bakošová, modelka Saša Gachulincová či politička Romana Tabaková, ktorá na seba strhla pozornosť nielen svojou prítomnosťou, ale aj stopercentným dodržaním dress codu – je vidieť, že šport je jej srdcu blízky.
Jedným z najvýraznejších momentov dňa bola netradičná festivalová svadba známej dvojice z reality šou Love Island. Kristína Víglaská a Michal „Trabo“ Trabalík si pred zrakmi početného publika symbolicky povedali svoje „áno“. Aj keď išlo len o zábavnú atrakciu a nie skutočný sobáš, atmosféra bola nabitá emóciami, smiechom a potleskom. Ich "svadba" sa konala na námestí lásky a medzi prítomnými sa nachádzali napríklad Daniel Minich, ich kolega zo šou, potom Cynthia Tóthová s novým frajerom Jurajom Kočím.
Na letisku sa objavila aj víťazka ďalšej markizáckej reality šou Xénia Gregušová, ktorá dorazila so svojím partnerom Lukášom Stanislavom. Zatiaľ čo veľká časť hostí stavila na športové kombinácie, táto dvojica zvolila ležérnejší štýl – Xénia sa predviedla v odvážnom čipkovanom tope, ktorý v horúcom letnom počasí pôsobil nielen štýlovo, ale aj poriadne sexi. Grape Festival tak aj tento rok potvrdzuje, že nejde len o hudobný sviatok, ale aj o priestor, kde sa stretáva kreativita, móda a priateľská atmosféra. A to všetko pod otvoreným nebom. Viac FOTO nájdete v galérii. Na druhej strane článku sa dozviete, ako sa môžete zapojiť do súťaže o výlet do Madridu a vstupenky na hudobný festival Mad Cool 2026.