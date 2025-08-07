Festival Grape rozžiari unikátna veža od Kariéry: Exkluzívne VIDEO, ako vznikala! V hre je aj parádny výlet

BRATISLAVA – Spoločnosť Kariéra posúva zážitky z festivalu Grape na novú úroveň. Ako hlavný partner letného festivalu prinesie do areálu trenčianskeho letiska kontajnerovú vežu, ktorá prepája svet hudby, zážitkov a digitálnej zábavy. Okrem ikonického selfie štúdia ponúkne aj výnimočnú súťaž o výlet do Madridu.
Veža, ktorá nezostane bez povšimnutia
Festivalová inštalácia, ktorú Kariera.sk pripravila špeciálne pre Grape 2025, sa týči uprostred areálu a stane sa veľkým lákadlom pre návštevníkov – nielen svojou výškou, ale aj interaktívnym konceptom, ktorý prinesie.
„Partnerstvo s festivalom Grape vnímame ako strategický krok k intenzívnejšiemu prepájaniu so životom mladej generácie. Zároveň chceme vytvárať priestor, v ktorom sa môžu cítiť slobodne a autenticky, či už pri výbere zamestnania, alebo v každodennom živote,“ uviedla Katarína Tešla, Head of Communications & PR spoločnosti Kariéra.
Vnútri veže Kariéra sa nachádza profesionálne štúdio, kde si návštevníci môžu natočiť svoje vlastné video. Videá budú premietané počas festivalu na veľkoplošných LED obrazovkách priamo na veži, ktoré spolu pokrývajú plochu viac ako 56 m². Celý koncept sa nesie v duchu hesla „Ukáž sa celému Grape - Ty si show“ – pretože každý má právo zažiariť.
Vizuálna dominanta areálu pozostáva z trinástich lodných kontajnerov, naukladaných do výšky takmer 15 metrov. Celková hmotnosť veže je približne 33 ton, pričom stabilitu zabezpečuje ďalších 80 ton záťaže. Výsledkom je nielen architektonický a technický unikát, ale aj digitálne pódium pre každého, kto sa chce ukázať.
Z festivalu až do Madridu
Spoločnosť Kariéra pripravila pri tejto príležitosti aj súťaž o atraktívnu výhru: spiatočné letenky pre dve osoby do Madridu a vstupenky na hudobný festival Mad Cool 2026. Do žrebovania sa môže zapojiť každý, kto:
● sa zaregistruje na www.kariera.sk/grape alebo priamo pri veži počas konania festivalu,
● natočí svoje video vo veži,
● zverejní video na Instagrame s hashtagmi #Karieranagrape a #skarieroudomadridu,
● označí profil @karierask a označí aj osobu, ktorú by si vzal so sebou.
Podmienkou účasti v súťaži je mať počas jej trvania verejný profil na Instagrame. Výherca bude vyžrebovaný v stredu 13. augusta 2025.
Inštalácia Kariera.sk nadväzuje na tohtoročné partnerstvo s festivalom Grape, v rámci ktorého už prebehla súťaž o vstupenky a ubytovanie vo festivalovom mestečku Festville. Spojenie značky Kariera.sk a jedného z najobľúbenejších slovenských festivalov podčiarkuje spoločné hodnoty – prepájanie ľudí, zážitky a inšpiratívne momenty.
Veríme, že budúcnosť employer brandingu sa netvorí len v online svete.
Tvorí sa tam, kde sa odohráva skutočný život. „Každý má právo nájsť si cestu, kde môže byť sám sebou – a to platí rovnako na pódiu, v dave, ale aj v práci. Chceme, aby sa ľudia nebáli ukázať, kým sú. Veža je doslova digitálne pódium – miesto, kde sa môže každý vyjadriť, vystúpiť z tieňa a ukázať sa celému festivalu. Presne tak, ako sa prezentujeme aj v práci alebo pri výbere svojej kariéry,“ uviedla Katarína Tešla, Head of Communications & PR spoločnosti Kariéra.