ZNECHUTENÁ Silvia Kucherenko: Toto sú pre vás VZORY? Veď to zvládne aj ANALFABET!

BRATISLAVA - Silvia Kucherenko opäť rozvírila vody na sociálnych sieťach! Modelka a influencerka, ktorá nikdy nemala problém s tým, aby sa postavila za svoje názory, sa rozhodla tvrdo skritizovať fenomén vulgarizmov, ktorý dnes vládne
Modelka, ktorá je známa svojím provokatívnym postojom a ráznym názorom na spoločenské témy, sa rozhodla ostro kritizovať tých, ktorí považujú nadávky za skvelé. „Čo je na tom cool, keď niekto v jednej vete dokáže vymenovať všetky nadávky? To vie každý — aj ten, kto nevie čítať ani písať,“ napísala Silvia na svojom Facebooku a nekompromisne označila nadávky za „najprimitívnejšiu vec, akú človek zvládne“.
Podľa modelky sa z používania vulgarizmov stáva trend, ktorý už dnes považujeme za normálny. „A toto sú pre vás vzory?“ pýta sa Silvia, ktorá otvorene vyjadruje svoje znechutenie z toho, že ľudia si myslia, že nadávky sú spôsobom, ako zaujať. V jej očiach sú to len lacné triky pre jednoduché publikum.
Kucherenko nešetri ani tých, ktorí považujú vulgarizmy za cestu k populárnosti. „Ruky hore, aha, nadávky! No super,“ vtipkuje sarkasticky a upozorňuje, že ľudia si dávajú smiešne ľahké ciele a potom sa ešte presviedčajú, akí sú super. Podľa Silvie je to dôkazom plytkosti dnešnej doby, kde ľudia hľadajú obdiv v tých najjednoduchších formách, ako je práve používanie hrubých slov.
Na záver Silvia uvádza, že schopnosť komunikovať bez vulgarizmov je skutočným umením, ktoré ukazuje vyššiu úroveň vzdelania a sebaovládania. „Vzdelaná a slušná reč umožňuje vyjadriť všetko potrebné bez toho, aby ste museli siahnuť po vulgarizmoch,“ tvrdí modelka, ktorá si myslí, že práve vo vzdelaných kruhoch sa vulgarizmy považujú za znak slabosti a nedostatku sebakontroly.
