Andrea Verešová vyzerá ako bohyňa: Má vôbec plavky?! Ukázala to, čo bežne vidí iba jej muž

Sexi kovbojka Andrea Verešová (Zdroj: Instagram)

Andrea Verešová vzdoruje svojmu veku. Nedávno oslávila 45 rokov, ale postavu a výzor akoby zobrala od mladšej sestry. Slovenská modelka a bývalá kráľovná krásy v súťaži Miss Slovensko v roku 1999 akoby zastavila čas. Svedčia o tom zábery, ktoré pravidelne zverejňuje na sociálnej sieti. Tie jednoznačne potvrdzujú, že Andrea stále patrí medzi najpôvabnejšie ženy nášho šoubiznisu. A hoci by jej mnohé ženy mohli závidieť dokonalú postavu, uprieť sa nedá jedno – že okrem nej má aj štýl, šarm a charizmu. A navyše aj slobodu v tom, ako žije a čo robí. Len nedávno sa pochválila fotkami, na ktorých pózuje ako hotová plážová bohyňa. V čiernej sieťovanej kreácii, pod ktorou sa len jemne črtajú plavky, ohúrila nielen udržiavanou postavou, ale aj odvahou a schopnosťou experimentovať.

A teraz zašla ešte ďalej – odhodila sieťovaný top a predviedla sa v bielych úsporných plavkách z vlastnej dielne, ktoré by si mohla dovoliť naozaj máloktorá žena. Sú ukrutne sexy a perfektné na opaľovanie. Na jej tele zostane totiž len veľmi málo bielych miest. „Zbožňujem ich rovnako ako moje kamarátky a ženy, ktoré majú odvahu nosiť to čo sa im páči!“ napísala na Instagrame a týmito slovami podporila svoje fanúšičky: „Som vďačná, že žijem v dobe, kedy žena môže byť slobodná. Oblečená tak, ako sa cíti – nie ako by mala. Kedy vek neznamená hranicu, ale len číslo. Vyzeráme tak, ako sa cítime, čo vyžarujeme! Nie, nie je to o dokonalosti. Je to o sile. Odvahe a disciplíne. O tom, čo sme prežili. O tom, čo nás formovalo a čo v nás horí. A aj keď sa niekedy svet pozrie s odsúdením – či už preto, že 'nevyzeráš ako by si mala', alebo práve naopak, 'vyzeráš až príliš dobre' – pripomínam si jedno: kritika často hovorí viac o tom, kto ju vysloví, než o tom, komu patrí. Možno stačí menej súdiť… a viac sa starať o seba. Viac tvoriť, menej porovnávať. Pomáhať si, nie súťažiť. Zdvihnúť tej druhej korunu, keď jej padne – a pripomenúť jej, kto je. Nekritizujme vek. Oslavujme cestu. Ďakujme životu, že sme zdraví a že nás stále učí… A sebe – že to všetko zvládame. Na zdravie! Na ženskosť, ktorá sa nebojí žiariť.“ Tak čo dámy, našli by ste odvahu a skúsili v úsporných plavkách zažiariť aj vy?