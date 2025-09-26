Verešová VYVENČILA svoje vztýčené BRADAVKY: Je nám ZIMAAAA, kričali!

PRAHA - Opäť provokuje! Andrea Verešová jednoducho vie ako zaujať za každých okolností. Na nedávnom krste videoklipu speváka Jey By sa objavila v zlatých šatách. No aj keď mala dlhé rukávy, jej bradavky naznačovali, že teplo im nie je.
Andrea Verešová sa opäť stala stredobodom pozornosti, ale tentoraz to nebolo len vďaka jej impozantnému outfitu. Na krste videoklipu českého speváka sa objavila v extravagantných zlatých šatách, ktoré siahali až po zem. Prítomných hostí ale zaujalo čosi iné, ako šaty – a to vztýčené bradavky.
Tie svojim vzpriameným postojom dávali nekompromisne najavo, že im je poriadna kosa. A aj keď sa Andrea snažila pôsobiť elegantne a štýlovo, jej telo to jasne vyjadrilo inak. Keď sa usmievala pred kamerami a pózovala, bradavky sa jej neúprosne rysovali cez zlatú látku, čo nemohlo ujsť žiadnemu pozorovateľovi.
A ako to už býva zvykom, Andrea nezostala len u elegantného vzhľadu – jej odvážny výber outfitu a provokatívny detail sa okamžite stali témou rozhovorov. Andrea znovu ukázala, že keď chce, dokáže byť stredobodom pozornosti – aj keď je to len vďaka (nie až tak) drobnému detailu...
