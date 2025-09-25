Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Verešovej NÁROČNÝ BOJ na parkovisku: Svoje SUV súkala na MINI miesto... Odnieslo to cudzie auto!

Andrea Verešová
Andrea Verešová (Zdroj: Profimedia/Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Kuriózna scéna sa odohrala v centre Prahy na krste videoklipu začínajúceho speváka Jey By. Na akciu dorazila aj krásna Andrea Verešová (45), no ešte predtým, než sa ukázala pred objektívmi, sa postarala o poriadny rozruch na parkovisku... Modelka tam zvádzala náročný boj s mini miestom!

V utorok večer sa v jednom z podnikov v centre Prahy konal krst videoklipu začínajúceho českého speváka, ktotý si hovorý Jey By. Pozvaných bolo na akciu množstvo známych osobností... A medzi nimi nechýbala ani slovenská modelka Andrea Verešová. No a práve tá sa na parkovisku postarala prítomným o poriadne divadlo - zvádzala tam náročný boj.

Na akciu totiž dorazila na svojom luxusnom SUV, ktoré veľkosťou pripomína menší nákladiak. No a práve to sa Verešovej stalo osudným. Na parkovacie miesto bežnej veľkosti sa totiž nedokázala vpratať. A tak manévrovala, nadbiehala si, cúvala, potom vyrovnávala, zas sa pokúšala zaparkovať... A znova... No zdalo sa, že dostať sa s obrovským autom medzi ďalšie dve vozidlá, je nemožné. Celá akcia trvala desiatky minút. 

 (Zdroj: Profimedia)

„Všetci sme jej fandili, aj fotografi jej radili, kde si ešte nadbehnúť a kde zatočiť. Bolo vidieť, že sa snaží, ale tie uličky na Dlouhej skrátka nie sú na takto veľké autá stavané,“ popísal pre eXtra.cz jeden z prítomných hostí. No ani podopra publika nestačila. Ako informuje spomínaný portál, v jednom momente sa zdalo, že luxusným SUV jemne ťukla do vedľa stojaceho auta. 

Modelka navyše parkovala v lodičkách na opätkoch, čo jej situáciu rozhodne neuľahčilo. Verešová sa za volantom tak "zapotila", že sa krátko po príchode dokonca išla prezliecť – čo na podobných akciách nie je práve bežné. Slávnostný prípitok sa tak musel odložiť, kým sa „hviezda večera“ dala opäť dokopy. Večer však nebol iba o trapase za volantom. Mal totiž aj charitatívny rozmer – konal sa totiž v rámci Nadačného fondu Andrey Verešovej. 

Andrea Verešová  (Zdroj: Ján Zemiar )

