SMUTNÝ OSUD hviezdy (59) Tankového práporu: KRUTÁ SMRŤ manžela!

Manžel známej českej herečky a režisérky Martiny Adamcovej roky bojoval s idiopatickou pľúcnou fibrózou. Musel byť pripojený na kyslíku a pohybovať sa len v sterilnom prostredí. Hviezda komédie Tankový prápor tak občas žartovala, že manžela nemusí v dome hľadať, stačí sledovať, kadiaľ vedú hadičky od kyslíkovej bomby. Pomôcť mu mala transplantácia pľúc, ku ktorej napokon aj došlo...

Šťastný koniec však ich príbeh nemal. Steveov stav sa totiž náhle začal horšiť. „Stáva sa často, že ľudia na imunosupresívnych liekoch sú napadnutí nejakou infekciou. Jemu sa to stalo v septembri minulého roka,“ priznala pre Blesk Adamcová. „Po siedmich mesiacoch v nemocnici naozaj výbornej starostlivosti sa vrátil domov, ale potom mi povedal - Marti, tentokrát to nedám... A už sme to nedali. Cítim sa hrozne,“ priznala zdrvená vdova.

Čo je to idiopatická pľúcna fibróza?

Je to chronické, progresívne a nevyliečiteľné ochorenie pľúc, pri ktorom dochádza k zjazveniu pľúcneho tkaniva bez známej príčiny. Toto zjazvenie sťažuje normálne dýchanie a znižuje schopnosť prenášať kyslík do krvi. Priemerná dĺžka prežitia po diagnostikovaní býva 2 až 5 rokov, ale môže byť aj dlhšia pri liečbe a sledovaní.

Príznaky:

dýchavičnosť

duchý, chronický kašeľ

únava

strat hmotnosti

paličkovité prsty (zaoblené nechty)