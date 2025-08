Jaromír Soukup totálne v koncoch, ďalšie obvinenie Hanychovej: Chcela ma zabiť! Agáta stratila reč

(Zdroj: Instagram AH)

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup si nepadajú okolo krku a bojujú medzi sebou drsnými zbraňami. Chvíle relatívneho pokoja striedajú obdobia, kedy Soukup doslova chrlí síru. A to aj vo svojom podcaste, kde sa pravidelne „naváža“ do Agáty Hanychovej a jej manžela Miroslava Dopitu. Slová na ich adresu tak naznačujú, že sa stále nevyrovnal s kopačkami. Neváha preto hovoriť o tom, že Agáta je väčšia alkoholička ako on, že mu chcela zobrať dieťa a dať jej nového otca… a v rôznych variáciách stále dookola.

Stačí si spomenúť, že koncom septembra 2024 české a slovenské médiá zapĺňali informácie o krvavej bitke, ktorá sa strhla medzi Jaromírom Soukupom a Mirkom Dopitom. Tí sa do seba pustili pred domom Agáty Hanychovej, ktorá vraj musela po incidente vyhľadať psychológa. Povedala aj to, že má strach o svoj život a vzťah s bývalým mediálnym magnátom považuje za osudovú chybu.

Vojna však pokračuje ďalej. Teraz Soukup pritvrdil ešte viac slovami:vychrlil zo seba zlostne a nesúvisle Soukup. Podrobnosti o tom, ako chceli Agáta s Miroslavom spáchať tento čin, ale nedoplnil. Agáta však reagovala nanajvýš prekvapene:Podobne zareagoval aj Dopita, ktorého redakcia extra.cz oslovila: