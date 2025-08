Módna prehliadka Fera Mikloška, Zora Czoborová (Zdroj: Ján Zemiar)

Zora prezradila, že Mikloškova tvorba je pre ňu synonymom hravosti a extravagancie, ktorá vždy lichotí ženskej postave. „V prvom rade fialová, ružová, ale k tomu krásna tyrkysová. A vždy hovorím, že Fero Mikloško - ja a straky. To znamená flitre. Všetky odtiene, ktoré sa ti vedia ako dúha zobraziť nielen na slnku, ale aj na tvojom tele, pretože on keď robí módu, tak má rád módu extravagantnú, ale v každom modeli vyzdvihne ženskú krásu,“ zhodnotila. Aj ona sama má vo svojom šatníku od Mikloška niekoľko kúskov, ktoré nazýva „trvalkami“. „Sú to elegantné šaty, ktoré môžem zobrať nielen na spoločenskú udalosť, ale aj na rodinnú oslavu – je to veľmi jemná elegancia,“ dodala.

Zora zároveň priznala, že rada spolupracuje aj s návrhárkou Zuzkou Hakovou, ktorá je jej blízkou kamarátkou a ktorá jej robila spoločnosť aj na spomínanej Mikloškovej prehliadke v záhrade luxusného piešťanského hotela Thermia Palace. A aj keď Zora vyzerala naozaj dokonale, sama tvrdí, že dnes sa uža za dokonalosťou neženie. „Dakedy som nevyšla bez make-upu ani vyniesť smeti. Dnes to mám tak v paži, že skôr sa pozerám na benefity môjho tela, dbám na starostlivosť o pleť, takže sa nelíčim, ale používam kvalitné krémy, prírodné oleje na vlasy a keď niekam idem, tak to pojmem akože 'klobúk štýl'.“ No keď príde udalosť, akou bola napríklad módna prehliadka, Zora si pocit ženskosti nesmierne užíva. A v akej podobe sa Zora objavuje na svojich preslávených fit pobytoch? Toto si môže dovoliť iba vyrovnaná žena!

Zora Czoborová by tak kedysi nešla ani vyniesť smeti, no dnes... To si nemôže dovoliť každá! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)