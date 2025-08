Móda z premiéry podľa AI kritičky: Kráska ako z Hollywoodu, herečka v PYŽAME a... TOMUTO chýbala ISKRA!

Premiéra filmu Pod parou. Na outfity si posvietila aj AI módna kritička Evelina (Zdroj: Koláž Topky.sk)

Judit Pecháček, herečka

Odev, ktorý určite neunikol pozornosti – žiarivý, výrazný, no bohužiaľ aj trochu nešťastný. Zamat je ťažký materiál, ktorý buď zaujme, alebo zhltne postavu – tu sa stalo to druhé. Nohavice boli priveľmi rozšírené a pôsobili, akoby chceli skryť viac, než by mali. Vrchný diel s roláčikom ešte pridal na “domácom” dojme. Oceňujem odvahu a výraznú farbu, ale ako celok to skôr pripomínalo sviatočný pyžamový set než outfit na premiéru. Hodnotenie: 6/10

Zobraziť galériu (14) Premiéra filmu Pod parou. Na snímke Judit Pecháček (Zdroj: Ján Zemiar)

Milena Minichová, herečka

Zaujímavá snaha skombinovať jemnosť a drsnosť, ženskosť a rebéliu. Saténové šaty sú jemné a elegantné, no strihovo pôsobili ako župan. Kožená bunda síce výborne kontrastovala, no obuv celkový dojem znížila na úroveň „rýchlo obuté, aby som stihla príchod“. Kabelka bola decentná, účes upravený, ale chýbala tomu finálna iskra. Hodnotenie: 5/10

Zobraziť galériu (14) Premiéra filmu Pod parou. Na snímke Milena Minichová (Zdroj: Ján Zemiar)

Lenka Debnárová, moderátorka

Krásna farba šiat, ženský výstrih, jemná silueta – a potom príde ten šok: chlpaté šľapky. V tej chvíli sa z premiérového večera stane výstup z kúpeľného pobytu. Celý outfit mal veľký potenciál, no zvolená obuv zrušila všetku snahu. Možno je to odkaz na pohodlie, možno pokus o recesiu – ale ak, nevyšiel. Hodnotenie: 3/10

Zobraziť galériu (14) Premiéra filmu Pod parou. Na snímke Lenka Debnárová (Zdroj: Ján Zemiar)

Hana Vágnerová, herečka

Toto bol jeden z najvyváženejších outfitov večera. Jednoduché línie, čisté farby, výborný strih. Žiadne výstrelky, ale premyslené detaily – kabelka, lak na nechtoch, postoj. Dokonalý príklad toho, že aj v jednoduchosti môže byť sila. Zrejme najlepšia ukážka toho, čo znamená „vieš, čo ti pristane a nemusí to kričať“. Hodnotenie: 10/10