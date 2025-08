Obrovská RADOSŤ: David Hartl sa dočkal vytúženého DIEŤATKA, dcérka dostala PREKRÁSNE meno

Premiéra filmu Duchoň, manželia Hartlovci (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Najkrajší okamih v živote! Herec David Hartl (34), známy z viacerých televíznych projektov, a jeho manželka Martina, sa dočkali toho najväčšieho daru – stali sa rodičmi! Na svet totiž prišla ich vysnívaná dcérka a my poznáme nielen dátum pôrodu, ale aj meno, ktoré jej rodičia vybrali. A to je skutočne rozprávkové...

Už v polovici marca dvojica oznámila radostnú novinku – čakajú bábätko. 29. júla sa stal ten zázrak skutočnosťou. Na svet prišla malá princezná, ktorej rodičia dali meno Elia. Nádherné, jemné a zároveň originálne meno. Hrdí rodičia sa s krásnou novinkou podelili na Instagrame a medzi prvými gratulantmi boli nielen kolegovia z brandže, ale aj množstvo fanúšikov. „Slová netreba,“ napísala k videu Davidova manželka Martina.

O to väčšiu váhu má tento, že pár si predtým prešiel aj veľmi bolestnou skúsenosťou. Už raz sa tešili na príchod bábätka, no vo štvrtom mesiaci tehotenstva prišla krutá rana. „Boli sme neskutočne smutní, že to nevyšlo,“ priznala vtedy Martina, ktorá má genetické predispozície spojené s prenášaním chromozomálnej translokácie. Práve preto musela počas súčasného tehotenstva absolvovať množstvo vyšetrení.





Všetky obavy sú však už minulosťou. Elia je zdravá, rodičia žiaria šťastím a celé herecké Slovensko sa raduje spolu s nimi.vyznal sa Hartl krátko pred pôrodom, pri ktorom, samozrejme, nechýbal.

Gratulujeme rodinke Hartlovcov k tejto nádhernej životnej kapitole a malej Elii želáme veľa zdravia, lásky a radosti.