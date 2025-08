Známa kráska 2 týždne po plastike: FOTO Toto že je ona? Nespoznali by ste ju, TOTÁLNA zmena!

Sára (Zdroj: Instagram SP)

Pred dvomi týždňami sme vás na Topkách informovali o tom, že Sára Palubjaková, účastníčka televíznej šou Ruža pre nevestu sa rozhodla pre radikálnu zmenu svojho vzhľadu – podstúpila plastickú operáciu. Konkrétne sa rozhodla pre úpravu nosa, ktorú absolvovala u skúseného plastického chirurga v zahraničí. Ako miesto zákroku si vybrala jednu z najvyhľadávanejších destinácií pre estetickú chirurgiu – Turecko, ktoré je známe vysokou úrovňou služieb v oblasti plastickej medicíny a zároveň priaznivými cenami.

Už krátko po operácii zverejnila prvé zábery, na ktorých bolo vidieť nový tvar jej nosa. Fanúšikovia tak mohli získať aspoň čiastočný náhľad na výsledok zákroku. Odvtedy však prešli dva týždne a nastal veľký posun. Sára si medzičasom odstránila náplaste a výsledok je omnoho zreteľnejší. Na najnovšom videu, ktoré zdieľala na sociálnych sieťach, sa ukázala bez náplastí a pre mnohých fanúšikov bola takmer na nespoznanie.

Nový nos jej totiž výrazne zmenil celkový výraz tváre a dodal jej úplne iný vzhľad. Ako sama priznala, ešte stále nie je všetko úplne zahojené, no už teraz je so zmenou veľmi spokojná. „Je to 14 dní po operácii. Ešte je to stále opuchnuté a vôbec to nie je finálna verzia, keďže prešli len 2 týždne. Toto je to video, ktoré som vám sľúbila! Chcem vám ukázať, ako sa zatiaľ môj nový nos hojí,” prezradila úprimne vo videu. Napriek tomu, že rekonvalescencia stále prebieha, Sára neskrýva nadšenie: „Výsledok je už teraz krajší, ako som si dokázala predstaviť. Je pred nami ešte dlhá cesta ku finálnemu výsledku,” dodala. Tak čo poviete na túto zmenu?