Mara z Ordinácie ostala ŽIŤ na Slovensku: Čo tu je lepšie ako v Angole? Smutné pozadie bývania u nás

BRATISLAVA - Mara Lukama kedysi hviezdila na televíznych obrazovkách, dnes jej život plynie v inom tempe. Z niekdajšej herečky je dnes tanečníčka, matka a občas aj modelka. Pred kamery by sa však vrátila celkom rada!
Mara Lukama, ktorú si diváci pamätajú zo seriálu Ordinácia v ružovej záhrade, dnes žije pokojný život ďaleko od televíznych kamier. Na Slovensko prišla ako mladé dievča a už tu ostala. „Prišla som ako dvanásťročná, už v 1999... Som tu dlhšie ako doma,“ prezradila Mara. Vyštudovala herectvo na VŠMU a hoci jej súrodenci sa po čase vrátili do Angoly, ona ostala. „Moja sestra tu nechcela žiť, je tu pre ňu veľká zima, môj brat by možno aj ostal, ale tým, že mama išla do Egypta, tak on išiel za ňou,“ vysvetlila.
Mara je však na Slovensku spokojná, vedie vlastnú tanečnú školu a sem-tam si odbehne na predvádzacie mólo. Na ňom sa ocitla už ako pätnásťročná vďaka Lýdii Eckhardt. „Prvýkrát, keď som tam bola, som šla ako tanečníčka, a veľmi sa mi to páčilo – tie baby aké sú pekné, ako sú krásne oblečené. A keď mi po prehliadke Lydka povedala, či nechcem byť jej modelkou, tak to bolo pre mňa wau. A už som tam každý rok od pätnástich.“ A na móle sa už ocitli aj obidve jej dcérky.
Hoci Maru na obrazovkách momentálne nevidno, k herectvu by sa rada aspoň príležitostne vrátila. „Chýba mi to, rada by som si aj zahrala,“ zverila sa Mara, pre ktorú sa Slovensko stalo druhým domovom. S Angolou ju však stále spája rodina i spomienky. Pomýšľa na návrat...?
Mara Lukama - SK (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)