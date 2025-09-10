Šokujúce VIDEÁ slovenskej herečky: Šteniatka na hubovej omáčke či kopance do psov? Máme vyjadrenie!

BRATISLAVA - Sociálne siete v uplynulých dňoch zaplavili kontroverzné videá, ktoré pobúrili mnohých Slovákov. Začali na ne upozorňovať najmä psíčkari, pretože celý profil sa nesie v jasnej téme - Nemáme radi psy. Ako sa ukázalo, stojí za nim známa slovenská herečka Heidi Šinková. Máme jej vyjadrenie!
Herečka na profile vystupuje pod pseudonymom Irma Mrštná a v jeho popise sa píše: „Milovníčka ľudí, dobrého vína a sveta bez chlpov. Aktivistka za čistejší život v mestách. Za ulice bez štekania.“ Dokonca uvádza, že je zakladateľkou stránky www.nemameradipsi.sk. O to viac v tomto kontexte Slovákov pobúrilo video, v ktorom predvádza vymyslené bojové umenie "Fight-chi".
Na záberoch ukazuje rôzne kopance a údery a v popise videa píše: "Sebaobrana proti psom." A to okamžite vyvolalo obrovskú vlnu kritiky. „Neprídete si, že ste naozaj chorá? Nahlasujem,“ reagovala Michaela Ngová a v podobnom duchu sa niesli aj ďalšie komentáre: „Vyhľadať odbornú pomoc, urgent!“ či „Dajte sa liečiť, aby niekto nekopol vás.“ No a na to "Irma" odpovedala väčšinou v štýle: „Pohárik červeného to vyrieši.“
Na profil upozornila aj Nina Peráčková, ktorá roky zachraňuje psy z nevhodných podmienok. Ako sa napokon ukázalo, stojí za ním známa slovenská herečka Heidi Šinková. A stačí zadať jej meno do vyhľadávača, aby vyskočili ďalšie kontroverzné videá na platforme Youtube. Niektoré dokonca nahrala už pred 3 rokmi. „Chceli ste odo mňa psí tip. Mám. Môj sused má doma štence a potrebuje sa ich zbaviť. Nekúšu, nehryzú a najlepšie na hubovej omáčke. Ak máte chuť, neváhajte a píšte nám na www.nemameradipsi.sk,“ šokovala nahrávkou z roku 2021.
V závere videa však vidno psa a aj na jej súkromnom profile na sociálnej sieti Instagram má niekoľko záberov so psami. Zaujímalo nás preto, čo týmto celým sleduje. A zdá sa, že ide len o akúsi formu kontroverzného marketingu. „Ide o dlho pripravovaný projekt - sociálny experiment, kde cez Irmu poukazujeme na problémy sociálnych sietí, na tendenciu vývinu medziľudských vzťahov a pod. Celý kontext má smerovať k šíreniu ľudskosti, aj keď rozumiem, teraz to tak vyzerať nemusí. Sme len na začiatku, udeje sa toho ešte veľa,“ prezradila pre Topky.sk, no viac o projekte prezradiť nechcela.
„Ja sama som vyrastala so psami a žijem s nimi celý život. Ale Irma je iná. Irma je postava. Ja Heidi som herečka. Môžu byť všetci pokojní. Nejde o žiadny agresívny zámer zo strany Irmy. Ako umelec chcem len tvoriť, robiť svoju prácu a šíriť dobrú energiu,“ dodala. Nechajme sa teda prekvapiť, ako sa celý tento "tajný projekt" napokon vyvŕbi. Isté však je, že zatiaľ vyvoláva len veľa rozruchu a kontroverzie a veľmi málo dobrej energie, ktorú podľa vlastných slov chce herečka šíriť.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%