Mama Czoborovej sa sama vypýtala do domu seniorov: Zora teraz rieši NEČAKANÝ PROBLÉM!

BRATISLAVA - Ani nepriaznivé počasie ju nezastavilo! Zora Czoborová sa objavila na Bratislavských módnych dňoch a opäť raz potvrdila, že patrí medzi ženy, ktoré majú módu v malíčku.
Zora Czoborová patrí k ženám, ktoré chodia vždy perfektne nastylované - a to bez ohľadu na počasie. Na Bratislavských módnych dňoch totiž okamžite zaujala nielen na móle, ale aj mimo neho! „Keď som počula predpoveď, že o devätnástej má byť obrovská fujavica, tak som sa patrične obliekla,“ prezrádza známa fitnesska, ktorá síce stavila na ležérnosť, no svojim outfitom doslova vyrážala dych! „Je to úlet, je to strašný úlet, ale povedala som si, že to musím mať,“ odhaľuje cestu svojich kúskov do jej šatníka.
Na módnu prehliadku neprišla v sprievode svojho manžela Petra, no ťažkú hlavu si z toho nerobila. „Manžel tieto aktivity nemusí, on je veľmi rád, keď sa vyparím sama,“ povedala so smiechom. „Dnes som pozvala kamarátky, takže budeme mať babskú jazdu. Potom budem doma, aby som sa mohla venovať maminke.“ Zora sa o svoju mamu stará s obrovskou láskou a trpezlivosťou. „Občas sa cíti lepšie, občas horšie, takže sa snažím tráviť všetok svoj čas s ňou, keď nie som odcestovaná,“ prezradila. Počas jej neprítomnosti je maminka v starostlivosti opatrovateľov v dome seniorov, kde je podľa Zory nadmieru spokojná. Dokonca natoľko, že istú vec jej známa fitnesska musí dávať doslova príkazom!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%