Zuzana Vačková (Zdroj: Ján Zemiar)

Dodržať dress code-pink bol pre herečku podľa všetkého hračka a dokonca si ho aj poriadne užila. „Je to absolútne jednoduché, môj šatník je plný ružovej,“ prezradila s úsmevom. A hoci v ňom predsa len dominuje béžová a čierna, priznáva, že miluje farby a rôznorodosť: „Vedela by som zložiť celú dúhu.“

Zuzka si však aktuálne vychutnáva aj inú životnú úlohu, akou je rola babky. Zdá sa, žre práve vnuk Riško je pre ňu zdrojom nevyčerpateľnej energie. „To je taký dobíjač energie, on tým svojím nadšením pre svet ma vždy strhne so sebou.“ A hoci čas jej kvôli pracovným povinnostiam často nehrá do karát, s Riškom trávi každú možnú voľnú chvíľu. „Keď sme spolu, tak si to užívame – pečieme, smejeme sa spolu, vymýšľame.“ A ako to všetko zvláda? „Ja som bola vždy majster v tom, že som vedela delegovať úlohy a to mi zostalo do dnešného dňa, čiže aj keď mám na starosti vnuka, tak vždy je okolo mňa niekto, kto mi vie pomôcť.“ Napríklad dcéra Maruška...

Zuzana patrí k ženám, ktoré si život užívajú naplno a na každé ráno sa teší. Dôvodom na radosť je však aj muž, ktorý je po jej boku. A hoci si herečka súkromie stráži, tentokrát predsalen prezradila čosi viac!

Zuzana Vačková prehovorila o svojom záhadnom priateľovi: Takéto majú plány do budúcnosti! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)