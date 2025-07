Eva Máziková pri Duchoňovi spomína na detstvo: Nepublikovateľné príhody, na ktoré spomína s láskou!

Premiéra filmu Duchoň, Eva Máziková (Zdroj: Ján Zemiar)

Keď sa povie Duchoň, Mázikovej okamžite napadne detstvo a časy, ktoré prežili spolu. „Detstvo, čo sme všetko robili, ako sme boli za to bití... To sme netušili, že budeme speváci. Tak ma to bolí, že on to nezažil, lebo ten hlas mal aj vtedy, len si ho nikto nevšímal,“ zaspomínala si speváčka, ktorá o Karolovi hovorí s veľkou úctou. Má však aj množstvo úsmevných momentov, o ktorých tuší len málokto: „On veľmi veľa jedol, to už jeho mama, ktorá bola dobrá duša, sa hanbila. My sme mali veľa spomienok. To boli krásne veci...“

Speváčka sa však vrátila aj do ich speváckych začiatkov a otvorene priznáva, že hudobná scéna bola podstatne iná ako dnes.hodnotí. Dnes majú umelci viac priestoru pre vlastnú tvorbu, zatiaľ čo jej generácia dostávala piesne od skladateľov a textárov.dodáva so smiechom.

Na film Duchoň sa nesmierne tešila z viacerých dôvodov. „Hlavne som zvedavá na Plevčíka. Ja som videla zopár úryvkov a myslím si, že on je ešte lepší ako Karol. On si to musel odkukať, ja si myslím, že on je veľký talent a bude pre neho veľmi ťažké ďalšiu úlohu prebrať. Neni jednoduché niekoho napodobňovať do bodky,“ prezradila Máziková, ktorá z mladého herca neskrývala nadšenie. A keby Karol Duchoň dodnes žil, kým by bol? Druhým Gottom? Vypočujte si odpoveď aj na to, ako sa Eva vo svojom veku stále drží v kurze...

Eva Máziková pri Duchoňovi spomína ma detstvo: Nepublikovateľné príhody, na ktoré spomína s láskou! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)