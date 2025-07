Dcéra Karola Duchoňa, Danka (Zdroj: Ján Zemiar, archív)

BRATISLAVA - Dcéra Karola Duchoňa Danka Miklášová na predpremiére filmu o svojom legendárnom otcovi neudržala emócie! Prezradila, ktoré scény by z filmu najradšej vyškrtla a aj to, z čoho mala zimomriavky!

Film spod režisérskej taktovky Petra Bebjaka - Duchoň, ktorý mapuje život legendárneho speváka Karola Duchoňa (†35), vyvolal veľké očakávania. Jeho predpremiéra prilákala mnohé známe tváre a medzi hosťami nemohla chýbať ani spevákova dcéra Danka Miklášová, ktorá priznala, že sledovanie filmu nebolo pre ňu rozhodne jednoduché a mala zmiešané pocity. „Samozrejme, že mám výhrady, ale zase ja som žila s otcom doma. To, čo sa dialo na vystúpeniach alebo mimo domu, neviem vyvrátiť ani potvrdiť. Boli tam scény, ktoré by som tam nedala, ale je to film a som hlavne pyšná na Vladka, lebo sa veľmi dobre zhostil tej role, až som mala zimomriavky,“ prezradila.

Karol Duchoň odišiel priskoro, no jeho priatelia, ktorí stáli pri ňom počas najväčšej slávy, sú tu dodnes. Ako však prezrádza Danka, príležitostí na stretnutia nie je veľa. S mnohými priateľmi a kolegami jej otca sa už veľmi nestretáva. „Žiaľ, Duško Grúň tu nie je, s ním sme sa stretávali... S Marcelkou Leiferovou sme sa v poslednú dobu stretávali, ale inak nemám s kým,“ povedala úprimne. Karol Duchoň je aj po rokoch považovaný za legendu, a to najmä vďaka jeho nezameniteľným a nadčasovým piesňam, ktoré milujú všetky generácie. Danka sa dodnes stará o jeho odkaz a stále objavuje nové poklady. „Hlavne nové piesne – strašne veľa som ich nepoznala... fanúšikovia mi posielajú také piesne, ktoré som ani netušila, že otec naspieval,“ hovorí s nadšením v hlase. A čo odpovedala na to, že by mohla chytiť mikrofón a ísť v šľapajach svojho otca? Počúvajte...

Karolova dcéra o filme Duchoň: Niektoré scény by som tam nedala! A ten Plevčík... (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)