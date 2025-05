Karin Haydu bola na dovolenke s expriateľom: Silné slová, David, to ani NEČÍTAJ!

Karin Haydu bude jednou z moderátoriek galavečera Krištáľové krídlo.

BRATISLAVA - Karin Haydu si dopriala dovolenku, na ktorú len tak nezabudne! Spolu s partiou kolegov vyrazila do exotiky a zažila dobrodružstvo, ktoré jej doslova vyrazilo dych. No nezaobišlo sa to bez prekvapenia – na výlete totiž nechýbal ani jej ex!

Karin priznala, že pôvodne mala cestovať celkom inde, ale osud to zariadil inak. „Úžasne bolo, to ani nemôžem nazvať, že dovolenka, to bol trip,“ spomína Haydu a jedným dychom dodáva, že rozhodne nešlo o žiadny oddychový pobyt. „Bolo to náročné aj pre zdravého mladého človeka – často sme vstávali aj o piatej ráno, absolvovali prevýšenia od 0 do 5000 metrov nad morom, teploty od nuly do tridsiatich stupňov. Naozaj to bolo na organizmus veľmi náročné, ale mega dobrodružné a veľká sranda,“ dodala.

Na dobrodružný výlet sa pridal aj jej bývalý partner David. Ako sa spolu cítili? „Áno, bol s nami aj David, boli tam moji kolegovia štyria a bolo to úplne v pohode. Bola sranda, bolo super, všetci sme boli zohratí, poznáme sa. To bola ideálna dovolenka,“ prezradila Karin a dodala, ako to medzi nimi fungovalo, keď sa ich cesty rozišli. Neodpustili sme si ani otázku, či je šanca, že sa ich cesty opäť spoja... Karin to povedala na rovinu!

