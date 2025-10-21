Vášáryová v rádiu DOURÁŽALA Čechov: Poslala ich do hája... Líder Iné Kafé ju poslal na LIEČENIE!

BRATISLAVA/PRAHA - Herečka, bývalá politička a diplomatka Magda Vášáryová (77) je známa tým, že si servítku pred ústa nedáva a často z nich vypustí slová, ktoré rozvíria vášne. Inak tomu nie je ani po jej nedávnej návšteve Českého rozhlasu. Priamo v éteri totiž dourážala Čechov a poslala ich do hája. Líder skupiny Iné Kafé, Vratko Rohoň (51), jej teraz naložil!
Magda Vášáryová patrila kedysi k vychyteným slovenským herečkám. Hrala vo filmoch, kde okrem jej hereckého talentu, mnohí obdivovali aj jej krásu. Neskôr však z umeleckej brandže presedalala na politiku a namiesto širokých úsmevov pred kamerami, dnes rozdáva jedno ostré vyjadrenie za druhým. A inak tomu nebolo ani v Českom rozhlase, kam si ju pred pár dňami pozvali.
A rovno sa tam postarala o "medzinárodný škandál". Na záver sa totiž zamyslela nad český národom a rovno v éteri ho pourážala. „Ja nepochopím, prečo ako národ nemáte viac ambícií. Preboha, veď máte takú úžasnú minulosť - a tým nemyslím len českých kráľov. Mám na mysli napríklad Masaryka alebo, samozrejme, Havla a Patočku. Veď vy máte taký silný intelektuálny základ. Pritom je pre veľkú časť obyvateľstva najdôležitejšie pivečko, mužský pupok, mrkva v záhradke, skrátka klídek, pohoda. Choďte do hája,“ zahlásila plynulou češtinou.
Moderátorku Luciou Výbornú jej slová pobavili. „To je parádny odkaz na záver. Páči sa mi, že idete úplne rovno - aj smerom k hereckej profesii, aj k tomu, čo ste zažili a čo zažívame všetci v politike. Ďakujem vám za to,“ povedala. No verejnosť jej slová už tak pozitívne neprijala. Objavilo sa mnoho kritických reakcií od bežných poslucháčov... No ozval sa aj spevák Vratko Rohoň z Iné Kafé. A podobne ako Vášáryová, ani on si servítky pred ústa nedával.
„Hanbím sa za túto pani. Do Česka chodíme hrávať 50% koncertov, poznám Čechov, Moravákov a Slezanov pomerne dobre. Od jej názorov sa dištancujem a myslím si, že ak chce kydať na iných, nech sa najprv pozrie na seba. Čo si to vôbec dovoľuje?! Hanbite sa pani Magda! Myslím, že dnes ste skôr už kandidát na psychiatrickú liečbu ako referenčná osoba našej krajiny...“ napísal verejne na sociálnej sieti Facebook.