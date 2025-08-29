Létajíci Čestmír po 40 rokoch: Aha, ako vyzerá herec z legendárneho seriálu DNES!

PRAHA - V Česku a na Slovensku nie je azda nikto, kto by nepoznal seriál Létajíci Čestmír. V príbehu o chlapcovi, ktorému zázračná kvetina dávala schopnosť starnúť a lietať, si hlavnú úlohu zahral herec Lukáš Bech (52). Odvtedy však uplynulo už dlhých 41 rokov. A aha, ako vyzerá dnes!
Lukáša Becha objavila režisérka Věra Chytilová, keď mal iba 5 rokov. Vďaka svojmu talentu dostal príležitosť zahrať si vo viacerých úspešných filmoch a seriáloch. Za všetky spomeňme Lucie, postrach ulice, či ...a zase tá Lucie. Za jeho najväčší úspech sa však považuje legendárny seriál Létajíci Čestmír, v ktorom si zahral hlavnú úlohu.
Odvtedy uplynulo už dlhých 41 rokov a hlavný hrdina má dnes 52 rokov. V týchto dňoch sa Bech objavil na slávnostnom premietaní novej série českého kriminálneho seriálu Oktopus a... Hoci povestné plné líca zostali, dnes by ho zrejme spoznal už málokto. Zub času na na ňom viditeľne podpísal, pridali sa šediny a herec zapustil aj bradu.
Lukáš Bech sa po rokoch opäť začal objavovať vo filmoch a seriáloch a v poslednom období je pomerne aktívny. Hrá aj v spomínanom seriáli Oktopus.
