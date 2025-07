Premiéra Supermana: Clark Kent Plevčík… Ehm, letíš alebo cestuješ električkou?!

Pavol Plevčík (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V stredu večer sa v jednom z bratislavských nákupných centier konala slávnostná premiéra nového Supermana. Novinku si nenechalo ujsť mnoho známych osobností. Medzi nimi aj herec Pavol Plevčík (40). Pri pózovaní pred fotostenou si struhol aj "superman pózu". Nevyšlo to však úplne podľa jeho predstáv - Pali, letíš alebo cestuješ električkou?!

Hoci Superman má už svoju svetovú premiéru dávno za sebou, tá slovenská sa konala len v stredu večer. V jednom z bratislavských nákupných centier sa zišlo viacero známych osobností, ktoré prijali pozvanie na predstavenie novej komiksovky z dielne DC Comics. Novinku si prišli vychutnať napríklad Tomáš Stríž, Miro Jaroš, Vratko Sirági či herec Marián Mitaš.

Prišiel aj Pavol Plevčík, ktorý Supermana, teda Clarka Kenta, kedysi sám daboval - ešte v seriáli Smallville. A pri tejto príležitosti si na tie časy zaspomínal. „Najprv som na ten dabing zabudol prísť a dnes už nebohý režisér Števko Mandžár ma za to mal dosť dlho v zuboch. Neskôr sme však nadobudli veľmi dobrý profesionálny aj priateľský vzťah a nadaboval som s ním ešte mnoho krásnych postáv, filmov a seriálov. Postava Clarka Kenta ale pre mňa navždy zostane jedna z najobľúbenejších a najpodstatnejších dabingových rolí,“ prezradil pre Topky.sk herec.

Ten nezostal svojej veselej povahe nič dlžný a pred fotografmi si ako Superman aj zapózoval. Dvihol ruku a napodobňoval superhrdinu v typickej letovej polohe. Bez veľkého S na hrudi a červeného plášťa však nepôsobil, že letí, ale skôr, že cestuje električkou a neuchmatol si voľnú sedačku. V tejto súvislosti nás teda ešte zaujímalo, akú superschopnosť by chcel, ak by si mohol vybrať? „Chcel som vedieť lietať kedysi, aj sa mi o tom často snívalo, ale teraz by som asi chcel vedieť cestovať v čase, aby som veľa vecí spravil inak,“ dodal Plevčík.

