Deň D sa blíži! Spustenie električky v Petržalke prinesie zmeny v MHD

(Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Presne o dva týždne, v nedeľu 27. júla, by mala začať premávať električka po novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke. Predĺženie linky 3 a zároveň zahustenie jej intervalu prinesie so sebou aj zrušenie súbežných autobusových liniek 95 a 59 a električkovej linky 7. Autobusová linka 192 bude smerom do Petržalky skrátená po zastávku Jungmannova. Väčšiu reorganizáciu MHD na území Petržalky zatiaľ Dopravný podnik Bratislava (DPB) neplánuje.