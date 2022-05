Famózna premiéra muzikálu Bodyguard: Slovenská Whitney ROZBILA divadlo a "Costner" ukázal mladú partnerku!

BRATISLAVA - Muzikál Bodyguard patril k najočakávanejším projektom sezóny. Predstavenie, ktoré vzniklo na motívy filmu Osobný strážca z roku 1992, divákov nalákalo na nesmrteľný príbeh, no najmä hity legendárnej Whitney Houston. Tvorcovia Patrik Vyskočil a Dávid Hartl pripravili parádnu vizuálnu šou, stavili na mnohé neokukané tváre, dokonalé slovenské pretextovanie skladieb no najmä - divákom dopriali skutočné slovenské stelesnenie ikonickej Whitney. Na dosky sa po dlhšom čase vrátila speváčka Dáša Mamba Šarközyová.

Tvorcovia sa s muzikálom skutočne vyhrali a pôvodný príbeh posadili do súčasnej doby. Mnohí sa obávali toho, ako dopadnú texty piesní, ktoré Martin Sarvaš preklopil do slovenčiny, no ako sa ukázalo, predsudky boli absolútne zbytočné. Slovenčina ešte viac podčiarkla nálož emócii a celému muzikálu dodala pomyselnú korunku.

Tú si napokon nasadila kráľovná celej premiéry. Reč je o herečke a speváčke Dáši Mambe Šarközyovej, ktorá sa do úlohy Rachel Marronovej vložila tak dokonale, že diváci pri každom jej tóne zatajovali dych, zadržiavali slzy alebo sa skrátka len neveriacky dívali na pódium s pocitom, že presne táto žena je pre túto rolu ako stvorená.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (10) Zdroj: Ján Zemiar

Ovácie zožal aj herec Pavol Plevčík. Toho síce díváci poznajú z menších rolí, no ako sa ukázalo, nechať ho hrať "prvé husle" bol perfektne zvolený krok, nehovoriac o tom, že chémia medzi ním a Dášou na pódiu fungovala dokonale ako hodinky, čo je aj dôvodom, prečo táto dvojcia premiérovala spolu, hoci ich role alternujú aj ďalší herci - Mirka Partlová, Lenka Machciníková a Ján Dobrík.

„Mamba je pre mňa predurčená na túto postavu. Či už je to typovo alebo hlasom. Je pre mňa stelesnením Whitney - hoci je tento muzikál o postave Rachel Marronovej. Od prvého momentu sme cítili, že si rozumieme a myslím, že to vidno aj na javisku," povedal pre Topky.sk slovenský Kevin Costner, ktorý divákov neočaril len výkonom, ale aj svojím "stavaným" zjavom.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Ján Zemiar

Prezradil, že na úlohu bodyguarda sa skutočne pripravoval aj fyzicky. „Pripravoval som sa naozaj aktívne. Pol roka 4-5x do týždňa som navštevoval fitnescentrum. Hoci neukazujem nahé telo, urobil som to pre ten pocit, že človek, ktorý má byť ochrankár, má mať formu a ten postoj musí byť jasný," vysvetlil nám Pavol a prezradil, že zamakať si bol aj tesne pred premiérou, ktorá dopadla na výbornú, no a podporiť ho prišla i jeho zjavne pyšná partnerka Barborka.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (10) Zdroj: Ján Zemiar

No a ako by to bolo, ak by sme na rozhovor neoslovili aj spomínanú hviezdu večera, ktorá za svoj božský výkon zožala obrovské ovácie a ako "kráľovnú" ju označila i muzikálová diva Nela Pocisková. „Je to neskutočne dobrý pocit. A tak strašne veľa mi dáva, čo mi dávajú teraz ľudia. Že to v nich niečo zanenchalo. Lebo spievali, niečo cítili.. Neskutočný pocit. Neskutočný," povedala nám dojatá umelkyňa, ktorá ledva spracovávala nálože komplimentov od prítomných divákov.

Zasiahla ju aj skutočnosť, že ľudia ju v tejto role videli už v momente, kedy ešte len vypísali kasting. „Keď ľudia vo vás veria. Povie sa Bodyguard a niekto si vôbec spomenie na moje meno, bez toho aby ma videl...To je taká silná vec," tešila sa Mamba z podpory fanúšikov. Zároveň však priznala, že táto úloha pre ňu bola obrovská výzva a dokonca o sebe miestami pochybovala. Prečo? To a ešte viac sa dozviete v rozhovore vyššie... A to, že nemala dôvod, sa zasa dozviete, keď ju uvidíte v úlohe Rachel Marronovej v predstavení Bodyguard!

Galéria fotiek (10) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (10) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (10) Zdroj: Ján Zemiar