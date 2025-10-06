Detská hviezda z Oteckov odhodila tričko: Sledujte to SEXI vysekané bruško!

Karina Qayumová (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Z rozkošnej malej Niny vyrástla poriadna kočka! Herečka Karina Qayumová, ktorú si diváci pamätajú zo seriálu Oteckovia, dospela do krásy a svojich fanúšikov pravidelne ohuruje na sociálnych sieťach.
Na najnovšej snímke ukázala, že na sebe poriadne zamakala – v športovej podprsenke pred zrkadlom sa pochválila vypracovaným bruškom. Z čokoládovej krásky vyžaruje energia, sebavedomie, no najmä ženskosť.
Jej exotické črty, ktoré zdedila po otcovi z Afganistanu, len podčiarkujú jej jedinečnú krásu. Karina si však nezískava pozornosť len vzhľadom – sledujúci ju chvália aj za prirodzenosť a sympatické vystupovanie. Nie je žiadnym prekvapením, že jej profil sa hemží komplimentmi od nadšených fanúšikov.
A zatiaľ čo pre mnohých zostane navždy tou malou Ninou z Oteckov, z Kariny je dnes už dospelá a neprehliadnuteľná mladá žena. A podľa komentárov na sociálnych sieťach sa zdá, že jej premenu fanúšikovia vítajú.
Karina Qayumová (Zdroj: Instagram)
