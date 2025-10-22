Bagárovej dcéra je expertka na... Monike zdvihla tlak na dvesto! Keď to uvidíte, pochopíte...

PRAHA - Speváčka Monika Bagárová sa pustila do upratovania celého domu a od jednej hodiny popoludní bojovala s neporiadkom. Lenže to, čo jej dcéra Rumia dokázala za pár minút vo svojej detskej izbe, Monike poriadne zdvihlo tlak.
Vo videu, ktoré speváčka zdieľala na sociálnych sieťach, je vidno vyhádzané skrine, rozhádzané farbičky, obrovské kopy oblečenia a bábiky pohádzané všade – jednoducho totálny chaos. Monika sa snažila udržať pokoj: „Prosím ťa, láska, myslíš, že to stihneš do polnoci?“ pýtala sa Ruminky, ktorá ju ignorovala a s pokojom Angličana pokračovala vo svojej aktivite - kreslení.Vôbec jej neprekážalo, že sedí v rozhádzanej izbe.
Do izbičky neskôr zavítala aj Bagárovej sestra: „Rumi, to si robíš srandu, nie? Čo je to tu za bordel?“ opýtala sa rozhorčene. A Ruminka sucho zdvihla oči od kresby a nezainteresovane odvetila: „Áno.“
To Bagárovej sestru vytočilo. „Ako akože áno? To je tlak trošku…“ Ani toto však malú princeznu nevyviedlo z miery – pokračovala vo svojom tvorení ďalej. Monika sa snažila zachovať pokoj, no vo vnútri to v nej muselo poriadne vrieť: „Takže toto je výtvor! A keď sa pozriem do skrine a budú tam rozhádzané veci, tak uvidíš.“
